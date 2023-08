Stanislav Šulc: Kauza IKEM (ne)skončila. Válek to nezvládl

Šéf IKEM Michal Stiborek končí. Ministr zdravotnictví Válek jej neodvolal, jen přijal jeho rezignaci. Tím kauza IKEM mohla skončit. Kdyby Válek udržel vlastní ego a nedopustil se jedné zásadní věty. Tvrzením, že aktuální situace je součástí nějakého většího boje v rámci IKEM totiž potvrdil Stiborkova slova, že jde o jeho cílenou likvidaci. A to je velký problém.

Reklama

Politické prázdniny nejsou žádný med. Ačkoli nezasedají poslanci a neprojednávají třeskuté balíčky, na nudu si stěžovat opravdu nemůžeme. A v hlavní roli se tak, znovu a opět dost nešťastně, ocitl ministr zdravotnictví Vlastimil Válek. Ten po jarní radě, že by se lidé měli léčit sluníčkem, tentokrát opět čelil úkolu, který byl větší než on sám. A opět jej nezvládl.

Michal Stiborek rezignoval na pozici šéfa IKEMu, institut povede Jiří Malý Leaders Ministr zdravotnictví Vlastimil Válek (TOP 09) přijal rezignaci ředitele Institutu klinické a experimentální medicíny (IKEM) Michala Stiborka, který mu ji nabídl dnes ráno. Válek to oznámil na tiskovém briefingu, který se uskutečnil bez dotazů. Řízením IKEM v plném rozsahu pověří dosavadního statutárního zástupce ředitele institutu Jiřího Malého. Stiborek působil od roku 2011 jako ekonomický a provozní ředitel institutu, v čele IKEM byl od roku 2018. Jako důvod svého odstoupení uvedl Stiborek na webu nemocnice osobní útoky novinářů, které mu znemožňují pečovat o dobré jméno zařízení. ČTK Přečíst článek

Na čtyři minuty trvajícím tiskovém briefingu suše oznámil, že přijal rezignaci dosavadního šéfa IKEM Michala Stiborka. Oznámil jméno šéfa nového a pak si sbalil papíry a odešel. Otázkám čelit nechtěl, pardon, nemohl, protože doslova utíkal na ministerstvo financí.

To by značilo sice malou porci hrdinství, ale nebyl by to až takový problém, kdyby se ministr Válek nedopustil jedné věty, která byla jinak v docela profesionálním projevu tak trochu navíc. Vlastně docela dost navíc.

Součást větší hry

Smysl té věty je zhruba následující: Ministr Válek pověřil nové vedení IKEM, aby zajistilo konec všech problematických kauz, jejichž součástí je i aktuální dění kolem dnes již skončivšího šéfa Stiborka.

Tím Válek de facto potvrdil argumentaci končícího šéfa IKEM, který celou kauzu kolem své osoby označil za snahu o likvidaci jeho osoby. Přitom vystavění kauzy lichvářských praktik, kterých se Stiborek velmi pravděpodobně dopouštěl, je více než přesvědčivé. Stiborek je navíc nikdy ani nepopřel, pouze je označil za vytržené z kontextu a účelové.

Politický diář Jany Havligerové: U ministra Válka dobrý Názory Bohorovnost šéfa zdravotnictví Válka je nekonečná. Všechno co má rezort v gesci, se podle něj zlepšuje. Lékařů na počet obyvatel máme dost, i když „samozřejmě potřeba jejich nějakého počtu tady je“, nedostatek nelékařského personálu, zvláště sester existuje, ale problém to bude hlavně kolem roku 2030, a bude se to urychleně řešit. Nedostatky v primární péči vyřeší podle Válka pojišťovny, návrh zákona v tomto duchu předloží sněmovně příští rok. A nedostatek určitých léků? „Jsou léky, které úplně zmizely a už nikdy nebudou a my si budeme muset zvykat, že je výrobce přestal vyrábět.“ A je to. Jana Havligerová Přečíst článek

Samozřejmě poslední slovo bude mít soud. Do té doby je Stiborek zcela nevinný, buďme fér.

Konec Válka?

Nicméně trestně-právní zodpovědnost je na těchto vysokých postech až na druhé koleji. Ministr Válek by to měl vědět jako člověk působící ve vysoké politice, měl by to vědět jako politik konzervativní strany a měl by to konec konců vědět také jako člověk.

Celé jeho chování během „kauzy IKEM“ však naznačuje, že to ani nechápe. Nechápe přímou souvislost s podezřením a zveřejněnými důkazy a nějakým dopadem na politickou realitu. Nechápe, že Stiborkova rezignace možná zachránila jeho politický život, a možná současné vládě, a zejména KDU-ČSL zachránila třeba půl procentního bodu v příštím průzkumu.

A možná se přiblížil moment, kdy Válkovo nechápání už přestane být problém pro Českou republiku, jeho stranu a bude to už zase jen jeho osobní problém.

Dopisy čtenářů: Kdo makal, ten si důchodu moc neužije. A i to málo, co našetřil, mu požere inflace Názory Poslanecká sněmovna v noci na pátek schválila zpomalení valorizací penzí a zpřísnění podmínek pro předčasné důchody. Debata poslanců trvala přes třináct hodin. Náš redaktor Dalibor Martínek během této debaty napsal komentář s titulkem Důchodci, přestaňte vydírat stát. Buďte solidární se svými vnoučaty. Do redakce přišlo velké množství reakcí, z nichž některé, ty bez vulgarit, nyní publikujeme. Příspěvky jsou bez větších redakčních úprav, některé jsou mírně zkráceny. Vzhledem k velmi osobnímu charakteru některých reakcí uvádíme místo celého jména, která redakce zná, pouze iniciály. Dopis čtenáře Přečíst článek