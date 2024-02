Stanislav Šulc: Blackstone plánuje nákup L’Occitane. Špatná zpráva pro drobné investory

Známý výrobce kosmetiky L’Occitane se nejspíš již brzy stane plně soukromou společností. Výkup akcií chystá investiční kolos Blackstone společně se šéfem správní rady L’Occitane Reinoldem Geigerem, který byl dosavadním největším akcionářem firmy. Pokud se tak skutečně stane, půjde o další příběh známé firmy, která odejde z burzy. Těchto příběhů přitom v posledních letech výrazně přibývá, což má dopad na investiční příležitosti běžných investorů.

Kosmetická firma L’Occitane je známá i českým spotřebitelům. Méně známý už je její osud na burze, který je zvláště v posledních měsících značně dynamický.

Akcie firmy se sídlem v Lucembursku se obchodují na hongkongské burze a její hodnota se pohybuje nad 5 miliardami dolarů. Většinovým akcionářem však je miliardář Reinold Geiger, který je také šéfem správní rady. Jeho investiční společnost vlastní zhruba 70 procent akcií. Geiger již vloni usiloval o výkup všech akcií s tím, že by L’Occitane vstoupila posléze na některý z evropských parketů, které jsou v současnosti mnohem likvidnější. Nakonec však z plánu sešlo.

Nyní se však do dění kolem kosmetické společnosti vložil další silný hráč – investiční titán Blackstone. Ten by spolu s Geigerem mohli plán delistování L’Occitane z hongkongské burzy mohl dotáhnout ke zdárnému konci. Podle agentury Bloomberg nyní probíhá due dilligence, pokud by dopadlo dle představ Blackstone, zahájil by spolu s Geigerem akci na výkup akcií.

Vliv burz klesá

L’Occitane by se tak mohla již zanedlouho stát další známou značkou, která opustí burzu a přejde plno do soukromých rukou. Ze známých firem se plně soukromými společnostmi stala například sociální síť Twitter (nyní X), kterou značně nad odhadovanou cenou koupil miliardář Elon Musk. Z české burzy takto odešel po výkupu akcií investiční společností PPF telekomunikační operátor O2 (tehdy včetně infrastrukturní divize, posléze vyčleněné do samostatné firmy Cetin).

Nejde však o ojedinělé případy. Naopak. Od poloviny devadesátých let se počet veřejně obchodovaných společností snížil z úrovně přes 8000 firem snížil na méně než 4500. Tato tendence zintenzivnila zejména v dekádě následující po finanční krizi z roku 2008.

A další vlnu lze nyní očekávat, například v Evropě dochází zejména v energetickém sektoru. Francie již svou EdF z burzy stáhla, česká vláda o možnosti zestátnění ČEZ stále nerozhodla, ale ani ji plně nevyloučila.

Špatná zpráva pro investory

To, že klesá množství příležitostí investic do veřejně obchodovaných společností, pak je špatná zpráva zejména pro drobné, nebo také retailové investory. Investice zejména do dividendových akcií totiž patří k jedné z klíčových cest pro finanční zajištění na stáří, což navíc od letošního roku podporuje také česká vláda prostřednictvím zavedení takzvaného dlouhodobého investičního produktu.

S tím, jak klesá počet těchto příležitostí, naopak roste vliv velkých private equity společností. Ty se budou moci dostávat k zajímavějším investicím, což už se děje zejména v technologickém sektoru. Prostřednictvím private equity pak mohou většinou investovat jen velcí investoři, kteří dokážou dostatečně rozložit riziko.