Financial Times: Vůči Palestincům svět selhal

Hladomor a pohnutá situace v pásmu Gazy sbírá čím dál silnější kritiku směrem k postupu Izraele. Stanovisko za redakci napsal vlivný ekonomický deník Financial Times.

Z Gazy přichází svědectví o masovém lidském utrpení. Vojáci zabili stovky lidí, kteří se snažili dostat k humanitární pomoci – v rámci systému podporovaného Izraelem a USA, který podle komentáře se zásadně odchyluje od obvyklých humanitárních standardů. Podle místních zdravotnických úřadů se počet Palestinců zabitých izraelskou ofenzivou blíží 60 tisícům.

Napříč pásmem Gazy byla srovnána se zemí celá města a většina z 2,1 milionu obyvatel byla nahnána do nehostinné pustiny. Izraelský ministr obrany Jo'av Galant oznámil v médiích záměr vytvořit na jihu Gazy „humanitární město“ pro 600 tisíc lidí – a později pro celou populaci. Bývalý izraelský premiér Ehud Olmert varoval, že by to připomínalo „koncentrační tábor“.

"Když Izrael ofenzivu zahájil, většina světa stála při zemi otřesené hrůzným útokem palestinského hnutí Hamás ze 7. října 2023, při němž bylo zavražděno 1 200 lidí. Mnohé státy podpořily právo Izraele na sebeobranu, potrestání pachatelů a snahu o osvobození 250 rukojmích. Hamás měl všechna rukojmí dávno propustit – jejich využívání jako rukojmích v jednáních je odporné. Izraelská vojenská odpověď však už dávno překročila veškeré meze přiměřenosti," píše Financial Times.

Čím déle válka trvá, tím více podle kometátorů nese známky pomstychtivé ofenzivy krajně pravicové vlády premiéra Benjamina Netanjahua, jejímž cílem je rozvrátit samotnou strukturu palestinské společnosti. Podobný vzorec se opakuje – v menším rozsahu – na okupovaném Západním břehu, kde vojenské operace a násilí izraelských osadníků vyhnaly tisíce lidí z domovů.

Kritika i z Izraele

Stále více odborníků na genocidu dochází k závěru, že izraelské jednání v Gaze naplňuje znaky genocidy. V pondělí k tomuto závěru dospěla i izraelská lidskoprávní organizace B’Tselem, která ve své zprávě uvedla, že izraelská politika a její „otřesné důsledky… vedou k jednoznačnému závěru, že Izrael provádí koordinované kroky směřující k vědomému zničení palestinské společnosti v pásmu Gazy“.

Izrael toto obvinění důrazně odmítá. Důkazy o etnickém čištění se však hromadí – obyvatelstvo je opakovaně násilně přesouváno pod hrozbou vojenského zásahu. Humanitární pomoc je zjevně zneužívána jako nástroj války a celá komunita je kolektivně trestána za hrůzné činy Hamásu.

Přesto západní spojenci Izraele stále odmítají vyvinout nezbytný tlak na Netanjahua, aby ukončil válku – zejména administrativa Donalda Trumpa, která má na Izrael největší vliv. "Pokud izraelská vláda okamžitě nepřistoupí na ukončení války a rozsáhlé dodávky pomoci do Gazy, měly by západní země uvalit sankce na Netanjahua a jeho vládu," píše FT, včetně veškerého prodeje zbraní Izraeli.Také arabské státy, které s Izraelem udržují vztahy – jako Egypt, Jordánsko či Spojené arabské emiráty – by měly dát jnajevo, že tyto vazby nejsou udržitelné bez zásadní změny izraelské politiky.

Izrael o víkendu oznámil „taktické přestávky“ a „humanitární koridory“, což naznačuje, že vláda Benjamina Netanjahua není imunní vůči mezinárodnímu tlaku. Ale je to příliš málo a příliš pozdě.

"Svět selhává vůči palestinskému lidu – a toto selhání bude zvlášť západní státy pronásledovat po dlouhá léta," uzavírá Financial Times.