Skládačky čeká válka gigantů. Samsung má náskok, Apple přichází bez respektu
Apple právě vstoupil do světa skládacích telefonů s iPhonem Duo, Samsung si ale svůj náskok nechce nechat vzít. Jihokorejská firma hlásí, že k její nové řadě Galaxy Z Fold8 přechází výrazně více uživatelů iOS než u předchozí generace. A zatímco Samsung letos podle Counterpoint Research ovládne zhruba třetinu trhu se skládačkami, Apple si má hned při debutu ukrojit čtvrtinu.
Samsung byl u skládacích telefonů dřív. První Galaxy Fold představil už v roce 2019 a od té doby se snaží z kategorie, která dlouho působila spíš jako technologická kuriozita, udělat běžnou součást prémiového trhu. Teď ale přichází moment, na který celý segment čekal: do hry vstoupil Apple.
Ten ve středu představil svůj vůbec první skládací telefon iPhone Duo. Jak už Newstream informoval, v otevřeném stavu nabízí 7,6palcový displej, v zavřeném pak 5,4palcovou obrazovku. V Česku začne cena na 54 990 korunách, předobjednávky odstartují 16. října a první zákazníci si telefon převezmou o týden později.
Pro Samsung to znamená jediné: období, kdy měl u skládacích telefonů téměř volné pole, končí.
Apple právě představil iPhone Duo, vůbec první skládací iPhone. V otevřeném stavu jde o dosud nejtenčí telefon od Applu s vnitřním 7,6palcovým displejem, který nabízí velkou plochu pro sledování obsahu, hraní her a multitasking. V Česku začíná cena na 55 tisících. Předobjednávky startují 16. října, první zákazníci si telefon budou moci vyzvednout 23. října. Kromě toho Apple uvedl také nové telefony iPhone 18 Pro a iPhone 18 Pro Max, nové hodinky či další řadu sluchátek AirPods.
Apple zveřejnil iPhone Duo. Svůj největší a nejtenčí mobil vůbec. A také nejdražší
Zprávy z firem
Apple právě představil iPhone Duo, vůbec první skládací iPhone. V otevřeném stavu jde o dosud nejtenčí telefon od Applu s vnitřním 7,6palcovým displejem, který nabízí velkou plochu pro sledování obsahu, hraní her a multitasking. V Česku začíná cena na 55 tisících. Předobjednávky startují 16. října, první zákazníci si telefon budou moci vyzvednout 23. října. Kromě toho Apple uvedl také nové telefony iPhone 18 Pro a iPhone 18 Pro Max, nové hodinky či další řadu sluchátek AirPods.
Samsung přitvrzuje v boji o uživatele iPhonů
Jihokorejská firma se proto snaží využít náskoku, který si vybudovala za posledních sedm let. Podle údajů, které poskytla CNBC, je globální podíl uživatelů iOS přecházejících k nové řadě Galaxy Z Fold8 1,6krát vyšší než u předchozí generace Fold7 a Flip7.
Ještě zajímavější číslo přichází ze Spojených států. Tam podle Samsungu tvoří 30 procent kupujících Galaxy Z Flip8 lidé, kteří přešli od konkurenční značky. Většina z nich si přitom skládací telefon pořizuje vůbec poprvé.
Samsung tvrdí, že u Fold8 zákazníky láká zejména tenčí a lehčí konstrukce, velký vnitřní displej a možnost pracovat s více aplikacemi najednou. U modelu Fold8 Ultra pak má hrát velkou roli především co největší pracovní plocha bez nutnosti používat samostatný tablet.
Skládací iPhone Duo za 1999 dolarů nemusí být pro Apple jen technologickou novinkou, ale také chytrým nástrojem, jak posunout cenové vnímání celé nabídky. Vedle extrémně drahého nového modelu totiž může iPhone Pro Max za 1299 dolarů působit podstatně dostupněji, přestože sám zdražil o 100 dolarů, píše ve svém komentáři hlavní ekonom Trinity Bank Lukáš Kovanda.
Lukáš Kovanda: Skládací iPhone je kouřová clona. Apple za něj schoval zdražení běžných modelů
Názory
Skládací iPhone Duo za 1999 dolarů nemusí být pro Apple jen technologickou novinkou, ale také chytrým nástrojem, jak posunout cenové vnímání celé nabídky. Vedle extrémně drahého nového modelu totiž může iPhone Pro Max za 1299 dolarů působit podstatně dostupněji, přestože sám zdražil o 100 dolarů, píše ve svém komentáři hlavní ekonom Trinity Bank Lukáš Kovanda.
Přechod z iPhonu má být hladký
Samsung současně odstraňuje jednu z největších překážek, která lidi drží u Applu: pohodlí jeho ekosystému.
Firma nedávno upravila službu Smart Switch tak, aby uživatelé iPhonů mohli přenést data do telefonu Galaxy bezdrátově pouze naskenováním QR kódu. Na iPhone už přitom nemusí instalovat samostatnou aplikaci. Je to drobnost, ale přesně tento typ bariér může rozhodovat o tom, zda se zákazník vůbec odhodlá opustit prostředí, ve kterém má roky fotografie, kontakty, aplikace a další data.
Samsung tedy nesoupeří pouze o to, kdo vyrobí lepší skládací telefon. Snaží se také přesvědčit uživatele Applu, že přechod už není tak komplikovaný jako dřív.
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Podle červencového odhadu analytické společnosti Counterpoint Research by měl Samsung letos udržet pozici světové jedničky mezi skládacími telefony s podílem kolem 32 procent. Apple má ale podle stejné prognózy získat hned v prvním roce přibližně 25 procent trhu.
To je na úplného nováčka mimořádně silný vstup a může výrazně změnit celé rozložení sil. Vedle Samsungu a Applu zůstává důležitým hráčem také Huawei, zejména na čínském trhu.
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Apple tradičně nevstupuje do nových produktových kategorií jako první. Často čeká, až technologie dospěje a trh se dostatečně rozvine. U skládacích telefonů to trvalo sedm let. iPhone Duo přichází ve chvíli, kdy se o skládačky zvyšuje zájem a výrobci už odstranili řadu problémů prvních generací – od tloušťky a hmotnosti po výdrž a konstrukci kloubu.
A právě teď se může rozehrát jedna z nejzajímavějších bitev mobilního trhu posledních let. Samsung má zkušenosti a náskok. Apple má obrovskou základnu věrných uživatelů.
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VYŠEL LETNÍ NEWSTREAM CLUB
Sázky na růst Česka se vyplácejí. Potvrzují to lidé různých oborů a zájmů, s nimiž se můžete potkat při čtení aktuálního vydání magazínu Newstream CLUB. Česko má totiž obří potenciál, který se daří čím dál více využívat. Platí to pro investory, globální i lokální firmy, ale také pro tuzemský realitní trh. Jak se na vlně zájmu svézt, poradí letní vydání magazínu.
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To potvrzuje například šéf globální technologické společnosti Everpure Charlie Giancarlo, který působil v největších firmách světa, stál u zrodu internetu a nyní se věnuje datovým úložištím. Rozhovor s ním také přináší letní vydání magazínu Newstream CLUB.
A rostoucí zájem nadnárodních firem o možnost působit v Česku potvrzuje také Tomáš Partsch z CTP, který vysvětluje, jak se z Brna stává evropské Silicon Valley.
Dvanácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji, distribuci zajišťuje Send. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na newstream.cz.