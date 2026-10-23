PODÍVEJTE SE: Očekávaný rozkládací iPhone Duo dorazil do Česka. Lidé si na něj ale počkají
Na rozkládací iPhone fanoušci značky Apple čekali několik let. A nyní se konečně dočkali. Telefon nazvaný Apple Duo se v pátek 23. října začal prodávat po celém světě, objednávky Apple spustil přesně před týdnem. Poptávka byla taková, že pokud si někdo chce nyní nový telefon teprve koupit ve standardních obchodech, bude si na něj muset počkat několik měsíců.
Větší a rozkládací displej, úplně jiný poměr stran, než na jaký byli uživatelé zvyklí, vhodnější na sledování videí, editaci fotografií i čtení e-knih. To a mnohem víc nabízí nový iPhone Duo od společnosti Apple, která tím na trh uvedla svůj vůbec první skládací telefon. Ten je určen jednak pro tvůrce obsahu, na něž Apple cílí čím dál víc, ale také na manažery, kteří na specifické úkoly potřebují větší plochu, než nabízela dosavadní zařízení.
Podívejte se na možnosti nového iPhonu Duo
Telefon za desítky tisíc
Tomu také odpovídá cena, která v českých obchodech začíná na téměř 55 tisících, v nejvyšší konfiguraci ale přeskočí 90 tisíc.
Kdo má o telefon zájem a doposud si jej nepředobjednal, bude si muset počkat. Pokud si jej chtěl nejprve osahat a koupit až nyní, reálně se k telefonu dostane nejdříve za tři měsíce. Taková je aktuální dodací lhůta na oficiálním českém e-shopu Applu a podobné lhůty potvrzují i prodejci v českých kamenných obchodech se spotřební elektronikou.
Petr Syrůček je úspěšný byznysmen. Za několik let se mu podařilo vybudovat úspěšný obchod Smarty.cz, prémiového prodejce Applu iWant a před pěti lety koupil od Michala Šnobra gamingový koncept JRC. Byť jsem očekával geeka ověšeného řadou technologických novinek, přišel chlapík s kafem, telefonem a klasickými hodinkami. „Vyjde rozhovor jen online, nebo i tištěný?“ ptá se mě. Odpovídám, že i tištěný. „A dostanu svoje vydání? Já totiž velmi rád čtu print. Sednu si v restauraci, vezmu si sluchátka, odpojím se a jen si čtu noviny nebo časopis.“
Zakladatel Smarty.cz Petr Syrůček: Když podnikáte, nikdy nemáte volno
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Petr Syrůček je úspěšný byznysmen. Za několik let se mu podařilo vybudovat úspěšný obchod Smarty.cz, prémiového prodejce Applu iWant a před pěti lety koupil od Michala Šnobra gamingový koncept JRC. Byť jsem očekával geeka ověšeného řadou technologických novinek, přišel chlapík s kafem, telefonem a klasickými hodinkami. „Vyjde rozhovor jen online, nebo i tištěný?“ ptá se mě. Odpovídám, že i tištěný. „A dostanu svoje vydání? Já totiž velmi rád čtu print. Sednu si v restauraci, vezmu si sluchátka, odpojím se a jen si čtu noviny nebo časopis.“
VYŠEL PODZIMNÍ NEWSTREAM CLUB
Lepší život jako téma čísla
Změna k lepšímu je jedním z témat aktuálního vydání magazínu Newstream CLUB. Šířeji pak je tématem longevity, nebo obecněji lepší život. A to nejen každého konkrétního člověka, ale také společnosti nebo firem.
Na obálce magazínu je hvězdný šéfkuchař Radek Kašpárek. Radek Kašpárek je nový člověk, alespoň to říká v titulním rozhovoru. „Byl jsem prudší, výbušnější, taková neřízená střela. Celkově jsem se časem zklidnil, dostal se do větší pohody a tím se ve mně uklidnilo i ego,“ říká.
V novém magazínu tak čtenáři najdou například rozhovor s Pavlem Loudou. Jeho jméno patří k synonymům tuzemského vozoparku, protože je jedním z nejúspěšnějších prodejců aut u nás. Ale zároveň koupil také sklárny, v nichž pracovali jeho rodiče, investoval do nich stamiliony a dnes již může zhodnotit, jak se tato investice vyplatila.
Na rady rodičů vzpomíná také Barbara Paldus, dcera českých emigrantů, která se narodila v Kanadě, uspěla v Silicon Valley a dnes vyrábí kosmetiku, jež vychází z přírodních tradic, ale je podpořená high-endovou vědou. „Na magii sice nevěřím, ale umím věřit věcem, které zatím neumíme vysvětlit,“ říká vědkyně.
A o to, jak razantně změnit život po šedesátce, se podělí Hana Janata, lékařka, která v 55 začala profesionálně tančit a po šedesátce se stala modelkou. A spolupracuje s nejprestižnějšími značkami světa.
Třinácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji, distribuci zajišťuje Send. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na newstream.cz.