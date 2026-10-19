Apple bourá vlastní pravidla. MacBook dostane dotykový displej
Apple se chystá prolomit jedno ze svých dlouholetých technologických tabu. Americký gigant oznámil na 28. října produktovou prezentaci, na níž má představit první MacBook s dotykovým displejem. Novinka má nabídnout také technologii OLED a funkci Dynamic Island známou z iPhonů. Vedle zásadně přepracovaného MacBooku Pro se očekává nový iMac, dostupnější MacBook s čipem M6 a vylepšený iPad mini. Informovala o tom agentura Bloomberg.
Americká technologická společnost Apple připravuje jednu z nejvýraznějších změn svých notebooků za poslední roky. Na středu 28. října svolala do Los Angeles produktovou akci nazvanou „Pro and tell“, která má být věnována především nové generaci MacBooků Pro. Hlavním lákadlem se podle informací agentury Bloomberg stane vůbec první MacBook s dotykovou obrazovkou.
Apple tím opustí dlouholetou strategii, podle níž měly notebooky Mac a tablety iPad nabízet odlišné způsoby ovládání. Zatímco iPady byly od počátku navrženy pro dotykové ovládání, MacBooky se dosud spoléhaly na klávesnici a trackpad.
Podle technologického novináře Marka Gurmana z Bloombergu by se však tyto dva světy měly začít přibližovat. Apple má přitom zachovat klasickou konstrukci notebooku a dotykové ovládání nabídnout jako další možnost interakce s počítačem.
První skládací iPhone ještě není v obchodech, analytici už mu ale předpovídají milionové prodeje. Apple by podle Counterpoint Research mohl do konce roku prodat přibližně šest milionů iPhonů Duo. Novinka s cenou těsně pod dvěma tisíci dolarů má přitom povzbudit celý segment skládacích telefonů, který by podle odhadu IDC bez příchodu Applu letos klesal. Informovala o tom agentura Bloomberg.
Skládací iPhone má být hit. Letos se mohou prodat miliony kusů
Zprávy z firem
První skládací iPhone ještě není v obchodech, analytici už mu ale předpovídají milionové prodeje. Apple by podle Counterpoint Research mohl do konce roku prodat přibližně šest milionů iPhonů Duo. Novinka s cenou těsně pod dvěma tisíci dolarů má přitom povzbudit celý segment skládacích telefonů, který by podle odhadu IDC bez příchodu Applu letos klesal. Informovala o tom agentura Bloomberg.
MacBook si půjčí funkce iPhonu
Připravovaný MacBook Pro má kromě dotykového ovládání přinést také OLED displej. Ten se oproti dosavadní zobrazovací technologii vyznačuje zejména schopností zobrazovat skutečně černou barvu a vyšším kontrastem.
Další významnou novinkou má být Dynamic Island, tedy interaktivní oblast obrazovky známá z novějších iPhonů. Ta by měla nahradit dosavadní výřez pro kameru a umožnit zobrazování oznámení nebo informací o spuštěných funkcích.
Podle Bloombergu se nové dotykové modely mají objevit s procesory M5 Pro a M5 Max, které Apple používá v současné generaci výkonnějších MacBooků Pro. Půjde tedy především o zásadní změnu displeje a způsobu ovládání, nikoliv o přechod na nejnovější generaci procesorů.
Připravované počítače by navíc měly být lehčí než současné modely. Očekávají se čtrnáctipalcová a šestnáctipalcová provedení.
Se začátkem září se tradičně pojí jedna důležitá událost technologického světa. Společnost Apple zveřejní novinky pro vánoční trh včetně nové generace telefonů, hodinek a sluchátek. Letos se očekává zejména na přelomové skládací telefony. První novinky již Apple zveřejnil – jsou jím nové počítače Mac Mini s pokročilými procesory M6 a M5 Pro a počítače Mac Studio pro profesionální tvůrce.
Apple chystá řadu novinek včetně skládacího iPhonu. První už zveřejnil
Zprávy z firem
Se začátkem září se tradičně pojí jedna důležitá událost technologického světa. Společnost Apple zveřejní novinky pro vánoční trh včetně nové generace telefonů, hodinek a sluchátek. Letos se očekává zejména na přelomové skládací telefony. První novinky již Apple zveřejnil – jsou jím nové počítače Mac Mini s pokročilými procesory M6 a M5 Pro a počítače Mac Studio pro profesionální tvůrce.
Apple chystá i levnější MacBook Pro a nový iMac
Dotykový MacBook však nebude jedinou novinkou nadcházející prezentace.
Podle Bloombergu Apple připravuje také aktualizaci základního čtrnáctipalcového MacBooku Pro, který má dostat nový procesor M6. Stejný čip by se měl objevit rovněž v přepracovaném stolním počítači iMac.
Další změny se očekávají u kompaktního tabletu iPad mini. Ten má získat kvalitnější OLED obrazovku, která by jej posunula blíže k prémiovým modelům iPadů. Hovoří se rovněž o upraveném umístění předního fotoaparátu, aby lépe vyhovoval videohovorům při používání tabletu naležato.
Nové MacBooky by mohly být v prodeji už 6. listopadu
Na nové počítače by zákazníci nemuseli čekat dlouho. Podle agentury Bloomberg se Apple připravuje na zahájení jejich prodeje v pátek 6. listopadu, tedy pouhých devět dní po plánované prezentaci.
Říjnová prezentace naváže na sérii dalších produktových oznámení. Apple v posledních týdnech představil mimo jiné nové vybavení pro chytrou domácnost, aktualizovaný televizní přehrávač Apple TV a druhou generaci chytrého reproduktoru HomePod mini. V pátek 23. října má navíc začít prodej prvního skládacího iPhonu s označením iPhone Duo.
Elon Musk přišel s dalším velkolepým slibem. Každému dítěti ve Spojených státech chce příští rok darovat jednu akcii své vesmírné společnosti SpaceX. Pokud svůj plán uskuteční, rozdá zhruba 72 milionů akcií v hodnotě 10,5 miliardy dolarů. Jak přesně chce jeden z nejbohatších mužů planety obří akciovou nadílku provést, ale zatím neprozradil. Informovala o tom CNBC.
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VYŠEL PODZIMNÍ NEWSTREAM CLUB
Lepší život jako téma čísla
Změna k lepšímu je jedním z témat aktuálního vydání magazínu Newstream CLUB. Šířeji pak je tématem longevity, nebo obecněji lepší život. A to nejen každého konkrétního člověka, ale také společnosti nebo firem.
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V novém magazínu tak čtenáři najdou například rozhovor s Pavlem Loudou. Jeho jméno patří k synonymům tuzemského vozoparku, protože je jedním z nejúspěšnějších prodejců aut u nás. Ale zároveň koupil také sklárny, v nichž pracovali jeho rodiče, investoval do nich stamiliony a dnes již může zhodnotit, jak se tato investice vyplatila.
Na rady rodičů vzpomíná také Barbara Paldus, dcera českých emigrantů, která se narodila v Kanadě, uspěla v Silicon Valley a dnes vyrábí kosmetiku, jež vychází z přírodních tradic, ale je podpořená high-endovou vědou. „Na magii sice nevěřím, ale umím věřit věcem, které zatím neumíme vysvětlit,“ říká vědkyně.
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