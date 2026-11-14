Digitální svět stojí na Microsoftu. A v pátek třináctého se pořádně otřásl. Nyní už vše funguje
Pátek třináctého se Microsoftu pořádně vymstil. Outlook, Teams i Copilot postihl rozsáhlý výpadek, který na celý den zkomplikoval práci uživatelům, firmám i státním úřadům po celém světě. Problémy pocítila také česká ministerstva financí, školství a dopravy. Technologický gigant v sobotu oznámil, že všechny služby znovu fungují. Kybernetický útok ani zásah umělé inteligence podle něj za incidentem nestály.
Americký technologický gigant Microsoft po pátečním celodenním výpadku obnovil provoz všech svých služeb. Společnost to v sobotu oznámila v příspěvku na sociální síti X. Rozsáhlé technické problémy zasáhly domácnosti, firmy i státní úřady po celém světě včetně České republiky. Microsoft už v pátek uvedl, že nic nenasvědčuje tomu, že by výpadek způsobil kybernetický útok nebo činnost umělé inteligence (AI).
„Dokončili jsme veškeré práce na odstranění základní příčiny incidentu a obnovili služby i zbývajícím zákazníkům a ve zbývajících regionech, které byly dosud výpadkem zasaženy,“ uvedla společnost.
We have completed our efforts to address the underlying issue of the incident and restored service to the remaining impacted customers and regions. Further updates can be found at MO1550821 in the Microsoft 365 admin center.— Microsoft 365 Status (@MSFT365Status) November 14, 2026
Výpadek zasáhl Outlook, Teams i Copilot
Problémy se týkaly například e-mailové služby Outlook, komunikační platformy Teams nebo asistenta Copilot využívajícího umělou inteligenci. Výpadek tak narušil nejen běžnou komunikaci, ale také využívání cloudových služeb v institucích a firmách.
Problémy měla i česká ministerstva
V České republice technické potíže zasáhly například ministerstva financí, školství a dopravy. Úřady se kvůli nim potýkaly s výpadky či zpomalením e-mailové komunikace a cloudových služeb.
Podle sobotního oznámení Microsoftu už byly problémy odstraněny ve všech zbývajících zasažených regionech a služby jsou znovu dostupné.
Microsoft přiznává problémy s řešením výpadků, které postihly jeho služby. Problémy zasáhly e-mailovou službu Outlook, komunikační platformu Teams i asistenta Copilot využívajícího umělou inteligenci.
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Trhy
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VYŠEL PODZIMNÍ NEWSTREAM CLUB
Lepší život jako téma čísla
Změna k lepšímu je jedním z témat aktuálního vydání magazínu Newstream CLUB. Šířeji pak je tématem longevity, nebo obecněji lepší život. A to nejen každého konkrétního člověka, ale také společnosti nebo firem.
Na obálce magazínu je hvězdný šéfkuchař Radek Kašpárek. Radek Kašpárek je nový člověk, alespoň to říká v titulním rozhovoru. „Byl jsem prudší, výbušnější, taková neřízená střela. Celkově jsem se časem zklidnil, dostal se do větší pohody a tím se ve mně uklidnilo i ego,“ říká.
V novém magazínu tak čtenáři najdou například rozhovor s Pavlem Loudou. Jeho jméno patří k synonymům tuzemského vozoparku, protože je jedním z nejúspěšnějších prodejců aut u nás. Ale zároveň koupil také sklárny, v nichž pracovali jeho rodiče, investoval do nich stamiliony a dnes již může zhodnotit, jak se tato investice vyplatila.
Na rady rodičů vzpomíná také Barbara Paldus, dcera českých emigrantů, která se narodila v Kanadě, uspěla v Silicon Valley a dnes vyrábí kosmetiku, jež vychází z přírodních tradic, ale je podpořená high-endovou vědou. „Na magii sice nevěřím, ale umím věřit věcem, které zatím neumíme vysvětlit,“ říká vědkyně.
A o to, jak razantně změnit život po šedesátce, se podělí Hana Janata, lékařka, která v 55 začala profesionálně tančit a po šedesátce se stala modelkou. A spolupracuje s nejprestižnějšími značkami světa.
Třinácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji, distribuci zajišťuje Send. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na newstream.cz.