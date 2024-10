Lukáš Kovanda: Fico tahá za diplomatické nitky. A Češi budou dřít bídu

Slovenský premiér Fico žádá Ukrajinu o „přátelské gesto“, ovšem může tak hrát ruskou kartu. Černý Petr ovšem zůstane v rukou Česku – poloprázdná potrubí za miliardy a vyšší účty za plyn pro domácnosti.

Slovenský premiér Robert Fico podporuje členství Ukrajiny v EU, nikoli však v NATO, a žádá svůj ukrajinský protějšek o „přátelské gesto“. Totiž aby Kyjev nechal proudit plyn z Ruska přes Ukrajinu i po 1. lednu 2025. Jinak, varuje Fico, Ukrajina přijde o poplatky z přepravy – a Slovensko ovšem též. Ukrajina prý navíc možná přijde i o potrubí samotná, neboť Rusové pak už nebudou mít motiv se jim – jako dosud – při svých válečných útocích vyhýbat.

Plyn z Ruska neznamená nutně ruský plyn. Takže není vyloučeno, že na Ficův apel Ukrajina uslyší. Poplatky za tranzit jsou lákavé i pro ni. A pokud by přepravovala plyn, jenž předtím do Ruska doputoval z ložisek v Ázerbájdžánu, Ficovi by mohla vyhovět.

Jenže Kyjev, stejně jako Fico, zároveň ví, že plyn s visačkou „ázerbájdžánský“ může být ve skutečnosti nadále ruský. Baku totiž nemá volnou kapacitu, aby ruské dodávky plně nahradilo.

Existuje ovšem ještě možnost takzvaného swapu. Ázerbájdžán by v jeho rámci přesměroval své dodávky třeba Turecku právě na Slovensko (přes Rusko a Ukrajinu), zatímco Rusko by místo Slovensku dodávalo Turecku, aby kompenzovalo ázerbájdžánský výpadek. Takto by mohli být všichni spokojeni, alespoň na první pohled. Jenže takové aranžmá jde proti smyslu západních sankcí. Ruské příjmy z prodeje plynu totiž neztenčuje. Proto ostatně ani nelze vyloučit, že Fico včera při jednání na Ukrajině hrál ruskou kartu.

Takové aranžmá jde nejen proti smyslu sankcí, leč i proti zájmům Česka. Česká vláda loni rozhodla pořídit multimiliardově zadlužené tisíce kilometrů plynovodů, jež by potřebovala naplnit. Jenže pokud bude Slovensko dále dovážet plyn z východu, ať už z Ruska či Ázerbájdžánu, inkasovat poplatky za tranzit plynu – hlavně do Rakouska – bude nadále Bratislava. A Praze zůstanou poloprázdné roury a oči pro pláč. A českým domácnostem vyšší účty za plyn kvůli nutnosti údržby nevyužité plynovodní sítě. Na smělé plány, že bude kasírovat Slováky, ba Rakušany za přepravu plynu z Německa, bude Česko moci definitivně zapomenout.

