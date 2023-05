Politický diář: Sliby se slibují, blázni se radují

Premiér Fiala ví, že kabinet za konsolidační balíček nečekají slova chvály a v první chvíli ani masivní pochopení. Fiala je ale připraven na racionální debatu a obhajobu všech rozhodnutí.

Ochutnávku případné diskuse poskytl hned. Zvyšování daní, které je v rozporu s předvolebními sliby koalice, Fiala obhajuje ruskou agresí proti Ukrajině a jejími ekonomickými dopady. Ale hlavně: „My jsme řekli, že nezvýšíme celkovou daňovou zátěž – v minulém roce jsme ji některými opatřeními snížili zhruba o třicet miliard korun, teď ji navyšujeme o třicet jedna miliard. Takže jsme zhruba na stejné úrovni.“ Debatovat není o čem, kritiku laskavě nechte od cesty.

Konsolidační balíček by měl být platný k 1. lednu 2024, takže prvním čtením by měl v dolní komoře parlamentu projít před sněmovními prázdninami. Vláda ho také ještě neschválila, ale premiér a ministr financí minulý týden na památné čtvrteční tiskové konferenci vyjádřili přesvědčení, že soubor opatření už nedozná podstatných změn. Na sobotní ideové konferenci ODS Stanjura připustil, že lidé by mohli na pohotovosti platit vyšší poplatek než současných 90 korun. A tak je to skoro se vším.

Dojem z ideové konference ODS byl pro některé účastníky vůbec silná káva. „Přijel jsem na ideovou konferenci, ale tady probíhají nějaké oslavné rituály. Vedení sedí na pódiu a má pochvalné projevy, jak jsou dobří a odvážní. V prvních řadách sedí ministři, poslanci a jejich asistenti, kteří tomu freneticky tleskají. A my ostatní vzadu na to koukáme,“ shrnul jednání občanských demokratů podnikatel Richard Benýšek. Že vám to něco připomíná? Ne, na tiskové konference vlády poslanci a jejich asistenti nechodí. Ani když je za pět minut dvanáct.