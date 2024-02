Politický diář Jany Havligerové: Politici bez cenzury

Ministr Rakušan jezdí na „Debaty bez cenzury“, a pouští si při nich hubu na špacír. Ještě aby cenzuroval sám sebe… V Sokolově to minulý týden pořádně rozjel. Vláda prý jedná o privatizaci ČEZ. Holt „musíme naši politiku (rozuměj Starostů) přitvrdit a důrazně dělat jen to, co je správný“. Chybička se ale vloudí. Zatímco při debatě tvrdil, že současný kabinet privatizaci elektrárenské společnosti stihne, vzápětí na síti X napsal, že vláda nic nepodniká: „Žádné takové kroky neprobíhají“. Rakušan je zkrátka aktivní. A co jeho aktivitu změřit dozimetrem. Pro sichr.

Reklama

Ministr Jurečka slíbil členům strany, že zlepší práci a komunikaci a bude důrazně říkat lidovecké priority. Tedy, že se on a další členové lidoveckého vedení budou i daleko více přít s koaličními partnery. To vše proto, aby se otočil trend klesajících preferencí. Podle aktuálního lednového výzkumu STEM volební preference KDU-ČSL aktuálně spadly pod tři procenta. Jurečka se ale ohání letošními trojími volbami. Chtěl by posílit senátní frakci, získat dva europoslance a jedno hejtmanství. V politice malý krok, pro lidovce velký skok.

Prezident Pavel už podruhé připustil, že možná nevyužije druhé možnosti kandidovat na post hlavy státu. Tedy, že mu neformální vliv, který má například na rozhodování o jaderné energetice (živě se zajímá o dostavbu atomových bloků za stovky miliard), stačí na pět let. Hlava státu jenom naznačuje, my také.