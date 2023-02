Politický diář Jany Havligerové: O čem se šušká v politických kuloárech

Proslýchá se, že přítel po boku nově zvolené hlavy státu, lobbista Kolář, má téměř hotovou knihu o historické cestě generála Pavla z obce Černouček na Pražský hrad. Prozatím s pracovním názvem – „Jak jsem panáčkovi z gumy vdechl život“. Bude to prý bestseller. Coming soon.

Velký ohlas vzbudila možnost, že budoucí prezidentský pár přesídlí do nového bydliště i se svojí kočkou Mickou. Někteří zákonodárci teď při dlouhých pracovních pauzách řeší, co je pravicovější a co levicovější. Domácí mazlíčci psi (prezidenti Havel, Zeman) nebo kočka? Definitivní ortel ještě nepadl, jasno má jen parlamentní myslivecká lobby: „Nám je to jedno, trefujeme vše, co se pohybuje“. Jistota je jistota.

Političtí matadoři nevěřícně kroutí hlavou. Nejde jim na rozum, že důvěra, chcete-li popularita, šéfky sněmovny Pekarové Adamové poklesla několikanásobně víc, než ministra zdravotnictví Válka. Podle průzkumu CVVM jí věří třiadvacet procent, a nevěří pětašedesát procent lidí. Jednoznačná první příčka mezi nejméně důvěryhodnými politiky. Je to s podivem. Wrich by řekl: "Když nejde o život…"

