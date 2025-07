Pavel pro BBC zhodnotil postup Ruska na Ukrajině

Vítězství vypadá jinak, řekl o vývoji ruské invaze na Ukrajinu prezident Petr Pavel ve zveřejněném rozhovoru s ukrajinskou službou stanice BBC. Moskva podle české hlavy státu sice dosáhla několika taktických úspěchů a dobyla některé části ukrajinského území, ale za cenu velkých obětí a ztrát. Pavel tak reagoval na dotaz týkající se hodnocení vývoje bojů a přesvědčení Ruska, že nyní na bojišti vítězí.

„Ukrajinská obrana je zatím úspěšná, protože působí ruským jednotkám obrovské škody. Daří se jim držet pozice, zejména v místech, která jsou pro Ukrajinu důležitá,“ uvedl dále Pavel, který byl v minulosti náčelníkem českého generálního štábu a později předsedou Vojenského výboru NATO, což je nejvyšší vojenský orgán v Severoatlantické alianci.

Pokud by válka, kterou rozpoutalo Rusko na příkaz prezidenta Vladimira Putina před více než třemi lety, pokračovala současným způsobem, trvala by podle Pavla roky. „Tento stav je pro všechny nepřijatelný,“ dodal český prezident a připomněl snahu některých západních spojenců podpořit Kyjev v jeho obraně a přimět Rusko pochopit, že na bojišti nelze zvítězit a řešení je třeba nalézt u jednacího stolu.

Pavel se zároveň domnívá, že pokud Moskva uvidí jakýkoliv pokrok nebo úspěch na bojišti, nebude se cítit nucena vyjednávat. „Oni (Rusové) věří, že vojenskou akcí mohou dosáhnout více než vyjednáváním,“ podotkl český prezident.

Chybí lidská síla

Ukrajina podle něj projevuje velké odhodlání a odvahu, přičemž Západ se jí snaží pomoci zbraněmi, finančně i materiálně, ale nemůže ji poskytnout lidskou sílu. „To je omezení, kterému čelí Ukrajina, na rozdíl od Ruska. Na jedné straně je v Rusku mnohem více lidí, kteří stále chtějí bojovat, a zároveň si tam necení lidského života,“ řekl Pavel. „Na Ukrajině je to jinak. Ukrajina je odhodlaná bojovat, ale s omezeným počtem obyvatel nemůže mobilizovat tolik sil,“ dodal.

Napadená země by podle českého prezidenta mohla uspět pouze s pomocí pokročilejších technologií a inovací. „A tím se také zabývají. S naší pomocí Ukrajinci neustále zvyšují produkci zbraní v zemi. Téměř každý den vymýšlejí nové taktiky. Vyvíjejí nové vybavení. Ale to dozajista nestačí k rychlé porážce Ruska,“ dodal Pavel.

Redaktorka BBC se českého prezidenta ptala také na názor ohledně spekulací, že současná ruská letní ofenzíva by mohla být poslední velkou ofenzívou této války, po které Rusko konečně zahájí plnohodnotná jednání.

„Osobně tomu nevěřím, obecně nevěřím ruským argumentům. Když říkají, že jejich cílem není úplná porážka Ukrajiny, stojí za to si poslechnout vyjádření prezidenta Putina nebo (ministra zahraničí Sergeje) Lavrova, abychom pochopili, o co jim jde,“ řekl Pavel a dodal, že pokud Moskva žádá, aby se Kyjev podřídil všem jejím požadavkům, pak to není kompromis. „Je to prostě úplná porážka Ukrajiny, plná kontrola nad jejím územím, vnucení svých podmínek a podřízení Ukrajiny vůli Moskvy,“ dodal Pavel.

V rozhovoru s BBC se dále vyjádřil i k dalším tématům, jako je mimo jiné společný ekonomický tlak Evropy a Spojených států na Rusko, kterému by podle mínění českého prezidenta ruská ekonomika nebyla schopna dlouhodobě odolávat a dříve či později by Moskvě nezbylo, než usednout k jednacímu stolu a souhlasit s tím, co dosud fakticky odmítala.

Ukrajina se brání ruské invazi od 24. února 2022. Ukrajinci nápor nepřátelských vojsk zčásti odrazili a některá území dobyli zpět. Rusko však okupuje asi pětinu ukrajinského území, boje pokračují a invazní jednotky v poslední době podle dostupných informací na několika místech za cenu vysokých ztrát pomalu, ale setrvale postupují. Americký prezident Donald Trump v předvolební kampani prohlašoval, že po návratu do Bílého domu konflikt ukončí do 24 hodin. Od lednového nástupu do úřadu se mu to ale nepodařilo. Ukrajina přistoupila na návrh bezpodmínečného příměří, Rusko nikoliv.