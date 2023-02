Personalista: Lidé odcházejí z práce nejvíc proto, že je už nebaví

Lépe placení lidé odcházejí z práce nejčastěji kvůli tomu, že je už nebaví. Proto je pro firmy práce se stávajícími zaměstnanci důležitá. Pomoci může umělá inteligence, která mluví do personalistiky stále více, plyne ze zamyšlení Milana Mahovského, CEO dream.job, který se stal členem programu Microsoft for startups a získal investici ve výši 1,6 milionu eur na další svůj rozvoj od Zero Gravity Capital, a spoluzakladatele personální agentury mBlue.

Krize je příležitost, tento všeobecně prezentovaný úzus vztahující se snad na všechny typy byznysu, bude v roce 2023 a i dalších letech platit i v oblasti najímání zaměstnanců, tedy recruitmentu. A to nejenom toho masového, ale i cíleného, kde specialisté v oboru hledají dle přesného zadání toho pravého či pravou kandidátku na jasně definovanou pozici. Efektivita vynaloženého času a úsilí vedoucího k nalezení nového zaměstnance, společně se stále nízkou mírou nezaměstnanosti brzdící rozvoj řady firem v Česku, bude hlavním motorem změn v náboru zaměstnanců.

Čas jsou peníze, tak je třeba v celém procesu náboru, který trvá týdny i měsíce, odstranit ty časově nejdéle trvající procesy. Zásadní proměnou, respektive zrychlením projde úvodní kontakt a následné propojení kandidáta se zaměstnavatelem. Toto, bez jakékoli diskriminace, jen na základě jasně definovaných kritérií, klíčových slov v životopisu a cíleně stanovených podmínek zaměstnavatele již dnes dokáže umělá inteligence (AI), která již nyní u prvních firem formuje, a především proměňuje dnešní rigidní HR prostředí.

AI totiž nesnižuje jen administrativu, ale dokáže efektivně zrychlit, zpřesnit a bez předsudků v reálném čase najít kandidátovi nejvhodnější pracovní inzerát a personalistovi naopak najít v rozsáhlé databázi ty nejvhodnější potenciální zaměstnance. „Vše je v cloudu“ a ten, kdo má přístup není zahlcen balastem a má vše „online“. A to s nízkými náklady. Navíc umělá inteligence funguje 24 hodin. Který výkonný HR manažer to umí?

V ekosystému dream.jobs již dnes dokážeme recruitment proces urychlit, respektive zkrátit. Z měsíců hledání zaměstnance či zaměstnání se postupně stávají týdny a dokonce dny. Souběžně s tím se zlepšuje takzvaný „candidate experience“. Rychlost odezvy kandidátům je buď okamžitá na základě akce kandidáta nebo přímo navázaná na rozhodnutí personalisty. Podíl ruční práce a tradiční copy/paste mizí. Každý si umí spočítat náklady a logicky tak i výhody nasazení AI. A to do toho nezapočítám reputaci takové firmy nebo agentury, která s kandidáty nekomunikuje vůbec nebo málo.

Efektivně a bez emocí

Hledáte toho nejlepšího, máte jasné požadavky, dáte priority a další kategorizaci dle vzdělání, zkušenosti, ale třeba i výše platu. Nikdo se vám nehlásí na inzerát, ale máte tisíce kandidátů v databázi? Kdo bude rychlejší ve screeningu těch, kdo mají zájem o nabízenou pozici? Odpověď je jasná, personální náklady též. Chce to jen ty již dostupné programy používat. Procházet ručně CV patří do minulého století.

Jsme už nějaké dvě desetiletí v 21. století, přesto stále na trhu najdete firmy, i větší společnosti, které nemají recruitment SW, takzvaný ATS, a posílají si interně životopisy emaily. Těžko pak kandidát i manažer, který hledá podřízeného, najde rychlou odpověď na to, co hledá, a firma musí zaměstnávat lidi navíc. Ještě k tomu v takovém chaosu firma nemá šanci splnit nařízení GDPR. Zcela zbytečně, že?

Jak udržet lidi

To, že i práce se stávajícím zaměstnancem je důležitá, ukazuje sedmiletý průzkum společnosti mBlue, podle kterého ani aktuální válečný konflikt nebo tři roky trvající pandemie není hlavní důvod, proč lidé mění práci. Primárním důvodem pro změnu práce pro zaměstnance se střední a vyšší průměrnou mzdou je fakt, že stávající práce je již nebaví. Případně nejsou spokojení se svým nadřízeným.

Co je ale největším paradoxem aktuální personalistiky, je ten holý fakt, že se o využití AI a dokonce i běžnějších IT řešení v personalistice stále mnohde více mluví, než tak činí. Výše uvedené informace nejsou žádným objevem Ameriky, vše napsané bylo již v médiích popsané. Bohužel u nás přetrvává mnohde 20., možná že i 19. století – neefektivní armády personalistů, tragicky chybějící zpětné vazby řadě kandidátů a u mnohých problematický employer branding, který často zcela chybí nebo je teprve v plenkách.

Kdy jindy tedy vstoupit do 21. století než nyní, kdy jdeme z krize do krize a čas je to, co firmám při náboru nových zaměstnanců chybí. Konkurence je veliká a dobří kandidáti, co hledají na trhu své nové uplatnění, mizí velmi rychle.

Milan Mahovský, CEO dream.jobs a spoluzakladatel personální agentury mBlue