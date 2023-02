Lidí bez práce v Česku mírně přibylo. Je jich opět více než volných míst

Nezaměstnanost v Česku v lednu vzrostla na 3,9 procenta z prosincových 3,7 procenta. Bez práce bylo 283 059 lidí. Je jich tak už více než volných míst, kterých zaměstnavatelé na konci měsíce nabízeli 281 141. Vyplývá to z údajů, které zveřejnil Úřad práce ČR. Loni v lednu byla míra nezaměstnanosti 3,6 procenta. Novou práci tehdy hledalo 267 tisíc lidí, k dispozici měli téměř 352 tisíc volných míst.

Podle generálního ředitele ÚP ČR Viktora Najmona jsou letos zaměstnavatelé opatrnější v přijímání nových pracovníků a kvůli dražším energiím či surovinám se zaměřují i na efektivnější vytváření finančních rezerv. Počet volných míst se za měsíc snížil asi o 7500.

V mezinárodním srovnání byla míra nezaměstnanosti podle posledních dostupných dat Eurostatu za prosinec nejnižší v celé EU, a to 2,2 procenta. Průměr EU činil šest procent.

„Přesto se podíl nezaměstnaných osob drží nadále, navzdory lednovému nárůstu, na relativně nízkých hodnotách. V následujících měsících by nezaměstnanost mohla stagnovat, případně mírně vzrůst. S příchodem jarního počasí a rozjezdem sezónních prací by pak mohla začít klesat," uvedl Najmon.

zdroj: ČTK, Úřad práce ČR

„Pro nejbližší měsíce očekáváme na trhu práce mírně zvýšený pohyb s tím, že některá existující pracovní místa budou zanikat, ale nová vznikat. V krátkém horizontu se může projevovat opatrnost podniků při otvírání nových pozic, což bude nezaměstnanost tlačit lehce nahoru,“ uvedl hlavní ekonom UniCredit Bank Pavel Sobíšek s tím, že počet volných míst přitom bude setrvale klesat.

„Během jarních měsíců nicméně čekáme, že nad uvedenými trendy převáží běžný sezónní vývoj, který růst počtu lidí bez práce zastaví. Podíl nezaměstnaných by po většinu letošních měsíců měl zůstat pod hranicí čtyř procent,“ dodal.

Podporu bere třetina lidí registrovaných na úřadu práce

Podporu v nezaměstnanosti pobíralo v lednu 93 497 osob, což představuje třetinu všech uchazečů o zaměstnání. Počet lidí s nárokem na podporu v nezaměstnanosti meziročně vzrostl o 3476 osob. Uchazeči v průměru dostávali 9811 korun měsíčně, před rokem to bylo 9273 korun.

V předchozím měsíci se do evidence Úřadu práce ČR hlásili ve větší míře lidé, kterým na konci loňského roku skončily termínované pracovní smlouvy a dohody. Také část živnostníků přerušila své podnikání.

Ze strany zaměstnavatelů přetrvává zájem o nové zaměstnance, převážně v technických a dělnických profesích. Dlouhodobá poptávka je i po kvalifikovaných řemeslnících. S rozjezdem lyžařské sezóny je, obdobně jako loni, zájem též o zaměstnance v horských střediscích a cestovním ruchu (např. o kuchaře, číšníky, pomocníky do kuchyně, recepční nebo třeba lyžařské instruktory).

Práci našlo 90 tisíc Ukrajinců a Ukrajinek

Podle dostupných zdrojů získalo v ČR od vypuknutí konfliktu do konce ledna 2023 práci celkem 190 356 osob z Ukrajiny pod dočasnou ochranou, z toho zhruba tři čtvrtiny z nich tvoří ženy. Někteří se už vrátili zpět domů nebo ze zaměstnání odešli.

Ke konci předchozího měsíce pracovalo na území ČR 94 383 občanů Ukrajiny s udělenou dočasnou ochranou. Nejvíce ve Středočeském (16 620 osob) a Plzeňském kraji (13 872 osob) a dále v Jihomoravském kraji (10 016 osob). Nejčastěji jako montážní dělníci výrobků a zařízení nebo pomocníci ve stavebnictví, výrobě a v dopravě nebo jako obsluha stacionárních strojů a zařízení. V určitých oblastech tak zaměstnavatelé získali zaměstnance, které potřebovali.