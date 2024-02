FreshStart: Tipy jak zazářit u pracovního pohovoru

Personalista má jasný cíl – zjistit o uchazeči o zaměstnání co nejvíc informací. Mimo vzdělání nebo zkušenosti se bude pídit i po tom, jakou má kandidát osobnost a jestli se hodí do týmu. FreshStart dal dohromady tipy, jak se připravit a uspět u pracovního pohovoru.

Zjistěte si co nejvíc informací o dané firmě a požadované pozici. Je na místě znát produkty, služby, podnikovou kulturu nebo zodpovědnost, která se s daným pracovním místem pojí.

Jak se připravit na pracovní pohovor?

Nejprve je vhodné vědět co nejvíce o produktech nebo službách, které společnost nabízí. A to i kdyby se kýžená pozice přímo netýkala obchodu.

Současně je fajn najít si údaje o podnikové kultuře, které mohou napovědět, zda bude kandidát do firmy zapadat. V současné době se klade stále větší důraz na work-life balance. Proto je důležité, aby i zaměstnancům bylo v práci příjemně. Kdo hodnotově ladí s podnikovou kulturou, má dobře nakročeno k tomu, aby do práce nechodil jen kvůli penězům.

V neposlední řadě hrají roli i praktické informace, tedy kde se firma nachází a jakým způsobem se tam uchazeč dostane. S tím se pojí i zdánlivá drobnost, která na prvním dojmu určitě zanechá šrám – není nic horšího než přijít na pohovor pozdě. Proto se doporučuje být na místě alespoň s 10 minutovým předstihem.

Co uchazeče na dané pozici čeká?

V rešerši je třeba nezapomenout na zjišťování podrobností ohledně pracovní pozice. Jako odrazový můstek slouží třeba inzerát, který jedince na pohovor dostal. Právě z něj lze vyčíst kritéria, která jsou pro zaměstnavatele klíčová. Jsou to například potřebná kvalifikace, požadované schopnosti, ale také charakterové vlastnosti kandidáta.

Popis pracovní funkce (job description) - tedy to, co daná pracovní pozice obnáší, co se od zaměstnance očekává a jaké budou jeho úkoly, pracovní doba, případně i platové ohodnocení - může zároveň prozradit, co se na samotném pohovoru bude probírat a co společnost od zaměstnanců očekává.

Na co si dát pozor u pracovního pohovoru?

Štěstí přeje připraveným a u pohovoru to platí dvojnásob. Každopádně ať už budou otázky jakékoliv, důležitá je autenticita a třeba zrovna na příštím pohovoru získáte svůj dream job.

Jak radí HR specialistka Barbora Riedl Černíková, pohovor je něco, co by si měl člověk užít. „V rámci pohovoru je mým cílem se prodat,” popisuje v rozhovoru pro FreshStart.

Tipy a rady, jak se připravit na pohovor, abyste zazářili, najdete ve videorozhovoru FreshStartu, jehož hostekm byla pracovní psycholožka Barbora Riedl Černíková. Video se spouští v úvordu tohoto článku.

