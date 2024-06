Olivia Lacenová: Čokoláda jako luxusní zboží? Její cena se může do konce roku zdvojnásobit

Pokud patříte mezi milovníky čokolády, měli byste zpozornět, protože cena hlavní složky této pochoutky v podobě kakaa prudce vzrostla a v polovině dubna překročila hranici 12 tis. Klimatické změny, nemoci nebo nedostatečné investice znamenají, že cenovka kakaových výrobků pravděpodobně dále poroste, přičemž možnou záchranou je Latinská Amerika.

Cena futures na kakao s dodáním v červenci dosáhla 19. dubna 2024 rekordního maxima a během dne se vyšplhala na více než 12 tisíc dolarů za metrickou tunu. První psychologickou hranici 10 tisíc dolarů překonalo kakao na konci března. Po dubnových maximech však cena prudce klesla a na začátku června se pohybovala kolem 9 300 dolarů za metrickou tunu. Od začátku letošního roku zaznamenala prudký nárůst a za půl roku si připsala téměř 170 procent.

Drahé kakao rovná se drahá čokoláda

Přímý dopad rostoucích cen kakaa pocítí nejen výrobci čokolády, ale v konečném důsledku i spotřebitelé. Vzhledem k tomu, že cena této komodity neustále roste, většina výrobců, jako jsou Lindt & Spruengli a Hershey, již oznámila úpravy cen svých výrobků, neboť přibližně 20 procent nákladů společností souvisí s kakaem. Od března platíme v obchodech za čokoládové pochoutky zhruba o 10 procent více a ceny rostou již rok.

Současný trend potvrzuje i průzkum amerického trhu, který koncem března provedla společnost Circana a který ukázal, že poptávka na americkém trhu klesla za 13 týdnů o 1,8 procenta, zatímco ceny pochutin vzrostly o více než 6 procent. Je však nezbytné poznamenat, že výrobci obvykle nakupují suroviny s dostatečným předstihem, což znamená, že současné rekordní ceny kakaa na burze se v cenách pro odběratele plně projeví až za několik měsíců.

Pokud bude trh s cukrovinkami reagovat na růst cen kakaa tak jako doposud a poptávka zůstane relativně stabilní, bude to znamenat, že ceny čokolády by se mohly do konce roku zdvojnásobit.

Důvody jsou různé a složité

Hlavním důvodem prudkého nárůstu ceny je špatná úroda a nižší dodávky ze západní Afriky, zejména z Pobřeží slonoviny a Ghany, které jsou největšími producenty této komodity. Tyto země trápí extrémní výkyvy počasí, kdy se střídají extrémně suchá, deštivá a větrná období, což způsobuje, že kakaovníky jsou náchylné k nemocem. Podle technologa společnosti FutureBridge Sukanyi Naga způsobily choroby lusků a stromů v roce 2023 pokles výnosů o 10 procent. Největším problémem je choroba černých lusků, která údajně vyžaduje kácení postižených stromů a výsadbu nových. To však současnou situaci nevyřeší, protože sklizeň z nové výsadby bude za 3 až 5 let.

Problém odlesňování

Svou roli v nárůstu cen hraje také odlesňování a regulace. Podle Světového ekonomického fóra přišla Ghana o 94 procent a Pobřeží slonoviny o 80 procent svých lesů v důsledku odlesňování, přičemž třetina z toho připadá na kakaové plantáže a jejich rozšiřování. Vzhledem k uvedeným faktorům a současné snaze o udržitelnost uvedla Evropská unie v platnost nařízení proti odlesňování, které stanoví, že komodity musí být dováženy z oblastí bez odlesňování.

Podle serveru thecocoapost.com má negativní dopady také pašování nebo nelegální těžba zlata v Ghaně. V neposlední řadě nesmíme zapomínat ani na finanční aspekt, jako jsou ceny stanovené vládami pro zemědělce, kterým současná situace nakonec neprospívá a místo toho přechází na pěstování jiných plodin, například kaučuku. Aby se finanční situace zemědělců zlepšila, rozhodla se například společnost Nestlé investovat v příštích pěti letech 132 milionů dolarů.

Alternativa pro Latinskou Ameriku

Alternativou k africkému kakau by mohla být rostoucí produkce z Brazílie a Ekvádoru. Podle údajů Mezinárodní organizace pro kakao (ICCO) o růstu produkce v této zemi by samotný Ekvádor mohl předstihnout i Ghanu. Poslední dva roky se ekvádorská produkce vyznačovala růstem, což však nelze říci o Ghaně. Díky investicím, lepšímu zemědělskému prostředí a vhodným podmínkám pro pěstování mohou obě tyto jihoamerické země nabídnout světovému trhu kakao z udržitelných a etických zdrojů, přičemž se zavázaly ke kontrole kvality, která je rovněž v souladu s výše uvedeným nařízením EU.

Takto funguje i kolumbijský výrobce čokolády Moxe, který se při své výrobě zaměřuje na sociální odpovědnost, používá boby původních druhů s jejich ekologickým zpracováním a vyrábí výživnější čokolády než průmyslově zpracované výrobky svých konkurentů.

Závěrem lze říci, že rostoucí cena kakaa mění tvář tohoto odvětví, což má vliv i na spotřebitele. Vzhledem k množství a složitosti souvisejících faktorů zdůrazňuje prudký nárůst cen složitost světového trhu s touto komoditou. Alternativy z Latinské Ameriky sice dávají naději na budoucí stabilitu, ale jejich dopad není bezprostřední, takže je možné, že v blízké budoucnosti budeme svědky nedostatku dodávek, ale také dražší suroviny, což by mohlo potenciálně způsobit, že se čokoláda na určitou dobu opět stane „luxusnějším“ zbožím.