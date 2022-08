Michaela Šojdrová: Děti jsou budoucností Ukrajiny a tu jí Rusko chce vzít

Ruská invaze na Ukrajinu trvá již více než pět měsíců. Celá Evropa se semknula v duchu solidarity, mnozí přijímají prchající ukrajinské rodiny do svých domovů a sledujeme i úspěšnou integraci dětí do vzdělávacích systémů. Stále častěji se však objevují nové informace o situaci ukrajinských dětí, které jsou jako váleční rukojmí násilně unášeny do Ruska nebo zažívají jiná válečná traumata. Takovému utrpení nelze přihlížet. V Evropském parlamentu proto žádáme o mezinárodní o pomoc, píše v komentáři pro Newstream europoslankyně Michaela Šojdrová.

Během války platí děti a mladí lidé vždy tu nejvyšší daň – a to jak z hlediska obětí, tak z hlediska dlouhodobých následků na psychické a mentální zdraví. Válka bere dětem bezstarostné dětství, bezpečí rodného domu školy a další. V případě války na Ukrajině tomu není jinak.

Příběhy násilně deportovaných dětí se v médiích pravidelně objevují již od roku 2014. Vzhledem k tomu, že je velmi těžké ověřit konkrétní čísla, zaujímaly mezinárodní organizace doposud spíše zdrženlivý postoj.

Děti jako váleční rukojmí

Nacházíme se ve válečném konflikt a je proto logické, že ne všechna data a informace mohou být okamžitě ověřeny. Dostupná svědectví však zaznamenávají dokonce používání dětí jako „lidských štítů“ ruskými vojáky, aby se vyhnuli palbě. Podle ukrajinské ombudsmanky pro lidská práva používali ruští vojáci ukrajinské děti jako lidské štíty v oblastech Sumy, Kyjeva, Černihiva a Záporoží. Jen proto, že tyto informace nelze okamžitě ověřit, neznamená, že o nich máme mlčet.

Podle poradkyně prezidenta Zelenského pro práva dětí, Darii Gerasymchuk, bylo již 900 tisíc Ukrajinců násilně deportováno do Ruska, z toho čtvrt milionů dětí. Doposud se podařilo navrátit pouze 46 deportovaných dětí z Ruska zpět do Ukrajiny.

Ruská média mezitím informují o „evakuaci“ 350 tisíc ukrajinských dětí. Stejný narativ jsme mohli slyšet od mluvčí ministerstva zahraničních věcí Ruské federace, Marije Zakharové, která deportaci označila za dobrovolné opuštění Ukrajiny s cílem ochrany života. Důkazy však prokazují pravý opak.

V Rusku také začaly vznikat tzv. „filtrační“ tábory. Jejich rolí je bohužel jasná indoktrinace a rusifikace Ukrajinců, a to včetně dětí. V těchto táborech je deportovaným odepřen jakýkoli kontakt s okolním světem, jsou jim zabaveny jejich dokumenty a jsou hodiny vyslýcháni. Zde také často dochází k separaci dětí od svých rodičů, které už nemusí nikdy spatřit.

Existence filtračních táborů není žádnou domněnkou. K dispozici jsou svědectví těch, kterým se podařilo uniknout. USA již identifikovaly 18 takových táborů na ukrajinsko-ruské hranici.

Cílená snaha Ruska o likvidaci ukrajinského národa je patrná také na počtu poškozených vzdělávacích institucích a systematické revizi vzdělávacích osnov. Doposud 2129 vzdělávacích institucí utrpělo bombardování a ostřelování a 216 z nich bylo zcela zničeno. Takové číslo nelze přece vysvětlovat jako „vedlejší škody“.

Současně sledujeme kroky Ruska k výuce „správné“ historie v okupovaných územích. Kreml nově nabízí značný finanční obnos učitelům, kteří by v okupovaných částech vyučovali v místních školách podle ruského vzoru. Podle posledních informací se k této misi rusifikace v okupovaných regionech přihlásilo již téměř 250 učitelů.

Masakr v Buči ukázal hrůzy, kterých je ruská armáda schopna a znamenal zlomový bod pro vnímání situace. Odstrašujícím příkladem bylo nalezení mučící místnosti v místním dětském sanatoriu.

Mnozí političtí představitelé začali označovat zločiny Ruska za „genocidu“. Úmluva o zabránění a trestání zločinu genocidy z roku 1948 tyto zločiny definuje jasně a patří mezi ně cílené zabraňování rození dětí a násilné převádění dětí z jedné národní, etnické, rasové nebo náboženské skupiny do jiné, v tomto případě z Ukrajiny do Ruska.

Nesmíme jen přihlížet

Jde o porušování Ženevské úmluvy, Úmluvy o právech dítěte, ale především jde o zločiny proti lidskosti. Ukrajinské děti jsou využívány Ruskem jako rukojmí války. Požádala jsem zástupce mezinárodních organizací, včetně Evropské komise, o jednání, které by mělo vést ke konkrétní pomoci těmto dětem.

V rámci Skupiny pro práva dětí jsem iniciovala setkání na vysoké úrovni, kterého se zúčastnili zástupci Evropského parlamentu, místopředsedkyně Komise Dubravka Šuica, představitelé ukrajinské vlády i neziskového sektoru, a otevřeli zásadní debatu, jaká je reálná situace dětí a mladistvých na Ukrajině a uprchlíků v členských zemích.

Cílem setkání tak bylo upozornit na bezpráví a násilí, které se děje ze strany Ruska na ukrajinských dětech a kterému nemůžeme přihlížet. Výstupem je společný dopis a žádost směrovaná na mezinárodní organizace UNHCR a UNICEF. Touto situací a konkrétními opatřeními se bude zabývat také Evropský parlamentu na svém nejbližším zasedání.

Ruská propaganda vůči svým vlastním občanům má za následek, že si většina lidí v Rusku není vědoma krutostí a zločinů, které Rusko páchá. Věřím, že pokud by Rusové, a obzvláště pak ženy a matky, věděly o násilně unášených dětech z jejich domovů, tak by válečné zločiny Putina nemohly nadále podporovat a mlčet. Jsem přesvědčená, že se nám podaří mobilizovat mezinárodní společenství a snad i otevřít oči ruských občanů.