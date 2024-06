Lukáš Kovanda: Od fiaska k fiasku. Evropě se nedaří deportovat migranty

Plány evropských zemí na deportaci imigrantů krachují. Británii se nedaří imigranty vypudit do Rwandy, Itálii zase do Albánie. Německo chce Afghánce vyhošťovat do Uzbekistánu, ale už teď připouští, že se to asi nepovede.

„Pokud není kontinent jako Evropa, s 500 miliony obyvatel, schopen přijmout milion Syřanů, zřejmě přechodně, je to v rozporu s našimi hodnotami,“ pronesla v lednu 2016 německá kancléřka Merkelová. Miliony imigrantů nakonec Evropa přijala.

Od fiaska k fiasku

V rozporu s hodnotami je ale hlavně to, že jen několik let poté, co je masově a nezřízeně přijímala, se jich chce zbavovat – a neví si s tím rady. Od fiaska k fiasku. Ode zdi ke zdi – a hlavou do zdi.

Hranice otevřené ekonomické imigraci mohou být stěžejní hodnotou klasického liberalismu. Ale jen tehdy, pokud je ona ekonomická migrace za prací a vytvářením hodnot. Pokud jde o ekonomickou migraci za sociálními dávkami, ba dokonce za ničením hodnot, nejde o klasický liberalismus, ale o progresivistický socialismus. Navíc, jak teď vidíme, notně krátkozraký socialismus.

