Lukáš Kovanda: Hrozí ještě výraznější zdražení pečiva. Ukrajina končí s vývozem své zemědělské produkce

Ukrajina oznámila, že zastavuje vývoz své zemědělské produkce přes černomořské přístavy. Činí tak v reakci na včerejší odstoupení Ruska od takzvané obilné dohody. Moskva se rozhodla dohodu vypovědět „na neurčito“ po dronovém útoku na plavidla ruského námořnictva, k němuž došlo ve vodách krymského přístavu Sevastopol. Moskva z útoku obvinila Kyjev. Celá záležitost může vážně zhoršit zásobování světa potravinami a prohloubit probíhající potravinovou krizi. Utrpí samozřejmě také ukrajinská ekonomika.

Dojednání obilné dohody v červenci zprostředkovaly OSN a Turecko. Umožňovala bezpečný vývoz ukrajinské zemědělské produkce skrze přístavy v Černém moři. V prvních měsících po únorové invazi Ruska na Ukrajinu byl takový vývoz prakticky nemožný, například kvůli zaminování příslušných vod. Dohoda byla uzavřena na 120 dní. Nyní se mělo jednat o jejím prodloužení za horizont 19. listopadu, do kdy původně platila. Z takových jednání však nyní podle všeho sejde.

Dohoda pomáhala udržovat cenu základní zemědělské produkce na nižších úrovních. Například eurová cena mlynářské pšenice na burze v Paříži, jež je určující také pro ceny mouky či pečiva v Česku, právě i v důsledku dohody byla nižší průměrně o necelých dvanáct procent.

Odstoupení Ruska od obilné dohody i ukrajinská reakce také znamená značnou ekonomickou ztrátu z hlediska Kyjeva. Vývoz zemědělských plodin z Ukrajiny se totiž v říjnu poprvé od začátku invaze přiblížil předválečným úrovním. Od dne ujednání dohody Ukrajina vyvezla návazně vzniklým bezpečným koridorem 9,2 milionů tun zemědělské produkce. Nynější omezení ukrajinského vývozu tedy vytvoří citelný tlak na růst cen, a to včetně cen mouky či i pečiva v ČR. V Česku přitom tak jako tak budou pekárenské výrobky zdražovat i v příštích měsících, a to zejména kvůli růst cen energií. Kvůli ukončení obilné dohody však může být jejich zdražení postupně ještě výraznější než bez něj.

Nutno však říci, že země typu Egypta, jež jsou vůči omezení dodávek z Ukrajiny nejzranitelnější, by mohly situaci lépe čelit než v jarních měsících, kdy je vývoj zastihl nepřipravené. Egyptský ministr zásobování dnes uvedl, že země má zásoby pšenice a rostlinného oleje na více než pět měsíců a že ruské odstoupení od obilné dohody zatím na Egypt nemá žádný dopad.