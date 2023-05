Lukáš Kovanda: Hrozba bankrotu USA je odvrácena, zítra by se proto mělo dařit českým akciím i koruně

Republikánští vyjednávači se dnes nad ránem středoevropského času dohodli s Bílým domem na navýšení stropu amerického veřejného zadlužení. Podařilo se jim tak odvrátit platební neschopnost USA, která by v případě nedohody nastala letos v červnu. Tento bankrotový stav USA, i pokud by trval třeba jen několik dnů, ba dokonce hodin, by vyvolal vážné otřesy světových finančních trhů.

Dohoda je tak dobrou zprávou nejen pro americké akcie, ale také pro ty české a pro korunu. Tuzemské akcie a česká měna se v uplynulých dnech a týdnech ocitly pod výprodejním tlakem právě i kvůli nervozitě spjaté s možnou platební neschopností USA.

Jelikož její nebezpečí je nyní zažehnáno, lze zítra předpokládat citelný tlak na růst akcií na pražské burze i na zpevnění koruny. Ta by měla zpevňovat zejména vůči americkému dolaru, který se naopak ocitne pod tlakem k oslabení. Dolar totiž představuje takzvané bezpečné útočiště pro časy nejistoty.

Jestliže ovšem nyní nejistota opadá, mezinárodní investoři budou vykazovat tendenci se dolaru a dolarových aktiv typu dlouhodobých amerických vládních dluhopisů zbavovat a nakupovat naopak méně bezpečná aktiva, mezi něž patří třeba právě česká koruna nebo české akcie.

