ČEZ zdraží energie 1,6 milionu klientů. Plyn podraží výrazněji než elektřina
Zákazníci ČEZ se smlouvou na dobu neurčitou si od ledna připlatí za elektřinu i plyn. Zdražení zasáhne 1,6 milionu odběratelů a bude se týkat stávajících i nových klientů bez závazku. Podle společnosti vzroste cena elektřiny bez fixace o 3,5 procenta, u plynu půjde o 6,5 procenta.
ČEZ Prodej od ledna zvýší ceny energií pro stávající i nové zákazníky bez závazku. Silová elektřina u nejběžnější sazby D02d zdraží na 4190 korun za megawatthodinu včetně DPH. Za dodávku plynu domácnosti bez fixace zaplatí 1740 korun za megawatthodinu s DPH.
Podle ČEZ zdražení představuje přibližně 330 korun s DPH za spotřebovanou megawatthodinu elektřiny a zhruba 180 korun s DPH za megawatthodinu plynu. Konkrétní dopad na výdaje domácností tak bude záviset na jejich spotřebě.
Napětí na burzách nepolevuje
Za růstem cen stojí podle společnosti pokračující konflikt na Blízkém východě a nejistota na velkoobchodních trzích. „Situace na trzích se bohužel neuklidňuje a nevypadá, že by se měla uklidnit ani v dohledné době,“ uvedl mluvčí ČEZ Ondřej Svoboda. Velkoobchodní cena elektřiny podle něj od začátku roku vzrostla přibližně o 75 procent, u plynu nárůst dosahuje 140 procent.
Temelín dělá zásadní krok k omezení závislosti na ruském jaderném palivu. Při současné odstávce prvního bloku zaveze do reaktoru nové palivové soubory americké společnosti Westinghouse, které prošly osmi lety analýz a zkoušek. Elektrárna zároveň dokončí přechod na osmnáctiměsíční palivový cyklus, který má přinést více vyrobené elektřiny a efektivnější provoz.
Temelín mění palivo i tempo. Ruského dodavatele střídá Westinghouse
Zprávy z firem
Temelín dělá zásadní krok k omezení závislosti na ruském jaderném palivu. Při současné odstávce prvního bloku zaveze do reaktoru nové palivové soubory americké společnosti Westinghouse, které prošly osmi lety analýz a zkoušek. Elektrárna zároveň dokončí přechod na osmnáctiměsíční palivový cyklus, který má přinést více vyrobené elektřiny a efektivnější provoz.
Cena zemního plynu pro evropský trh se ve středu krátce dostala na 100 eur za megawatthodinu, poprvé od prosince 2022. Energie začaly prudce zdražovat po vypuknutí konfliktu, který odstartoval poslední únorový den americko-izraelský útok na Írán.
Zákazníci hledají jistotu ve fixacích
Rostoucí ceny mění také chování zákazníků. Podle ČEZ spotřebitelé častěji vyhledávají stabilní dodavatele a společnost uzavírá výrazně více smluv než před íránskou krizí. „Roste i zájem o fixace, především na dva a tři roky,“ doplnil Svoboda.
Ani nabídky s pevnou cenou však zdražování nemíjí. Ceny fixovaných produktů letos v řádu stovek korun za megawatthodinu zvýšily například innogy, E.ON, Pražská energetika, MND, Pražská plynárenská či Centropol. Někteří dodavatelé své ceníky upravovali opakovaně. ČEZ naposledy zdražil fixace některých produktů na konci srpna.
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