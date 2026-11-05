Elektřina v EU zlevnila, část Čechů ale čeká zdražení. Přitom mohou ušetřit tisíce
Elektřina v Evropské unii zlevňuje, české domácnosti ale stále patří mezi ty, které platí nejvíc. Někteří dodavatelé navíc už zvýšili ceny nových tarifů a další zdražení části zákazníků se čeká od ledna 2027. Podle průzkumu Skupiny Klik.cz přitom 43 procent Čechů očekává vyšší účty za energie, téměř třetina ale nevěří, že by se jim změna dodavatele vyplatila. Rozdíly mezi nabídkami přitom mohou znamenat úsporu několika tisíc korun ročně.
Ceny elektřiny pro domácnosti v Evropské unii v prvním pololetí letošního roku klesly v průměru o 2,2 procenta oproti předchozím šesti měsícům. Česko ale podle údajů Eurostatu nadále patří mezi země s nejdražší elektřinou po přepočtu na kupní sílu. V evropském srovnání skončilo třetí za Rumunskem a Polskem.
Pokles evropských cen navíc neznamená, že budou českým domácnostem automaticky klesat účty. Někteří dodavatelé už během podzimu zdražili nově nabízené fixované tarify a od ledna 2027 je oznámeno také zvýšení cen elektřiny a plynu u části zákazníků se smlouvami na dobu neurčitou. Dopad se bude lišit podle konkrétního dodavatele, typu smlouvy i vývoje regulované složky ceny.
Zákazníci ČEZ se smlouvou na dobu neurčitou si od ledna připlatí za elektřinu i plyn. Zdražení zasáhne 1,6 milionu odběratelů a bude se týkat stávajících i nových klientů bez závazku. Podle společnosti vzroste cena elektřiny bez fixace o 3,5 procenta, u plynu půjde o 6,5 procenta.
ČEZ zdraží energie 1,6 milionu klientů. Plyn podraží výrazněji než elektřina
Zprávy z firem
Zákazníci ČEZ se smlouvou na dobu neurčitou si od ledna připlatí za elektřinu i plyn. Zdražení zasáhne 1,6 milionu odběratelů a bude se týkat stávajících i nových klientů bez závazku. Podle společnosti vzroste cena elektřiny bez fixace o 3,5 procenta, u plynu půjde o 6,5 procenta.
Češi čekají zdražení, změně dodavatele ale nevěří
Podle průzkumu Skupiny Klik.cz očekává 43 procent dotázaných vyšší výdaje za energie. Finanční důvody přitom při rozhodování o změně dodavatele hrají roli u 78 procent respondentů, jenže 29 procent lidí nepovažuje cenové rozdíly mezi nabídkami za dostatečně velké. V příštích dvanácti měsících plánuje změnit dodavatele pouze 14 procent dotázaných.
Modelové propočty Skupiny Klik.cz přitom ukazují, že rozdíly mohou činit několik tisíc korun ročně. Domácnost s běžnou spotřebou elektřiny kolem 2,8 MWh ročně mohla podle výpočtu ušetřit přibližně 3400 korun. U domácnosti, která elektřinou také vytápí a spotřebuje kolem 10 MWh ročně, vycházela možná úspora téměř na 11 tisíc korun. U domácnosti vytápějící plynem a se spotřebou kolem 15,5 MWh šlo přibližně o 8900 korun ročně.
Realitní CLUB říjen 2026
Investice do nemovitostí jsou hlavním tématem nového Realitního CLUBU. Na obálce jsou architekti Jaroslav Wertig a Boris Redčenkov ze studia A69, o byznysu kolem kulturních nemovitostí mluví Albert Čuba. Šéf Penta Real Estate Rudolf Vacek ukazuje, kde dnes Praha skrývá největší developerské příležitosti.
Úspora závisí na smlouvě i spotřebě
Konkrétní úspora se vždy odvíjí od spotřeby, podmínek stávající smlouvy a aktuálních nabídek na trhu. Podle Skupiny Klik.cz proto nestačí sledovat jen cenu za megawatthodinu, ale také celkové roční náklady, délku fixace a případné sankce za předčasné ukončení smlouvy.
U smluv na dobu neurčitou je zpravidla možné odejít s tříměsíční výpovědní dobou. Pokud dodavatel jednostranně zvýší obchodní cenu, může zákazník za zákonem stanovených podmínek smlouvu vypovědět bez sankce, nejpozději desátý den před účinností změny. Toto právo se ale nevztahuje na samotné zvýšení regulovaných plateb, daní nebo poplatků.
„Oznámené zdražení elektřiny nemusí automaticky znamenat vyšší náklady pro všechny domácnosti. Záleží na tom, jaký produkt máte sjednaný, zda využíváte fixovanou cenu a kdy vám končí smlouva,“ uvedl generální ředitel Skupiny Klik.cz Martin Kožár.
VYŠEL PODZIMNÍ NEWSTREAM CLUB
Lepší život jako téma čísla
Změna k lepšímu je jedním z témat aktuálního vydání magazínu Newstream CLUB. Šířeji pak je tématem longevity, nebo obecněji lepší život. A to nejen každého konkrétního člověka, ale také společnosti nebo firem.
Na obálce magazínu je Radek Kašpárek. Hvězdný šéfkuchař je nový člověk, alespoň to říká v titulním rozhovoru. „Byl jsem prudší, výbušnější, taková neřízená střela. Celkově jsem se časem zklidnil, dostal se do větší pohody a tím se ve mně uklidnilo i ego,“ říká.
V novém magazínu tak čtenáři najdou například rozhovor s Pavlem Loudou. Jeho jméno patří k synonymům tuzemského vozoparku, protože je jedním z nejúspěšnějších prodejců aut u nás. Ale zároveň koupil také sklárny, v nichž pracovali jeho rodiče, investoval do nich stamiliony a dnes již může zhodnotit, jak se tato investice vyplatila.
Na rady rodičů vzpomíná také Barbara Paldus, dcera českých emigrantů, která se narodila v Kanadě, uspěla v Silicon Valley a dnes vyrábí kosmetiku, jež vychází z přírodních tradic, ale je podpořená high-endovou vědou. „Na magii sice nevěřím, ale umím věřit věcem, které zatím neumíme vysvětlit,“ říká vědkyně.
A o to, jak razantně změnit život po šedesátce, se podělí Hana Janata, lékařka, která v 55 začala profesionálně tančit a po šedesátce se stala modelkou. A spolupracuje s nejprestižnějšími značkami světa.
Třinácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji, distribuci zajišťuje Send. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na newstream.cz.