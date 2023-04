Lukáš Kovanda: Čeští poslanci mají jít příkladem a platy si zmrazit

Čeští poslanci jsou vzhledem k průměrné mzdě placeni lépe než třeba poslanci němečtí nebo rakouští. To však není hlavní důvod, proč by si měli platy zmrazit. Jde o symboliku, když žádají šetření a úspory po zbytku společnosti, nechť jdou příkladem.

Reklama

Platy českých politiků se nezdají být podhodnocené ve vztahu k situaci v dalších zemích EU. Například průměrná mzda v Německu je čistě nominálně zhruba 2,7krát vyšší než v Česku. Pokud by tomu měl odpovídat i základní plat řadového poslance – pokud by tedy český poslanec měl mít 2,7krát nižší plat než v základu jeho německý kolega –, musel by český poslanec brát přibližně 90 tisíc korun. Místo toho má přes 102 tisíc. Vzhledem k výši průměrné mzdy v dané zemi tedy čeští poslanci berou více než jejich němečtí kolegové.

Vůči průměrné mzdě berou více nejen než jejich němečtí kolegové, ale třeba i než ti rakouští. Rakouská průměrná mzda je zhruba 2,5krát vyšší než ta česká. Takže pokud by takový měl být rozdíl také mezi platem rakouského a českého poslance, musel by ten český mít plat zhruba 88 tisíc korun. Místo toho má o 14 tisíc korun více. Čeští poslanci jsou vzhledem k průměrné mzdě v dané zemi placeni lépe nejen než němečtí poslanci, ale i ti rakouští.

České veřejné zadlužení loni narostlo nejvíce v historii Money Nárůst veřejného dluhu překonal nárůst z obou pandemických let. Nastal i přesto, že obce a kraje vykázaly – na rozdíl od vlády – přebytek, a to třetí největší v historii. Lukáš Kovanda Přečíst článek

Politici mají jít příkladem

Čeští poslanci by si platy měli zmrazit. Ne proto, že jsou vzhledem k průměrné mzdě placeni v rámci EU nadprůměrně. Měli by si platy zmrazit i přesto, že z hlediska snahy o ozdravení veřejných rozpočtů to přímo moc ničemu nepomůže. Jenže platy politiků mají obrovskou symboliku. Ta z milionů dělá desítky miliard. Když žádají šetření a úspory po zbytku společnosti, nechť jdou příkladem. Ostatně, činí tak celá EU. Byť v jiné, ale o to závažnější oblasti – boji s klimatickou změnou.

Vždyť EU přijímá nejvíce omezující legislativu na světě, týkající se například emisních norem automobilů, aby tak šla celému světu vzorem, jak sama říká. I pokud budou v EU všechna auta na elektropohon, stejně se globální, celosvětové emise nijak významně nesníží. Přesto je EU ochotna tuto oběť přinést. Věří, že tím inspiruje opravdu velké znečišťovatele v čele s Čínou. Pokud i ti by emise skleníkových plynů výrazně omezili, boj s klimatickou změnou již má šanci na úspěch.

Reklama

ESG je sázka Evropy na to, že ji zbytek světa bude následovat. Nemusí jí to vyjít, říká expert Zprávy z firem Evropská unie si pod taktovkou předsedkyně Evropské komise Ursuly von der Leyenové určila, že bude lídrem v přechodu světa k udržitelné ekonomice. Jako každá sázka se ani tato nemusí vyplatit. „Pokud ostatní země nadále pojedou uhelnou hru, tak Evropa může být znevýhodněna,“ říká v rozhovoru pro Newstream Karel Kotoun, Banking & Insurance Consulting Lead ve společnosti Accenture. Na přechod k udržitelným investicím kromě EU tlačí také velcí institucionální investoři. Jak se banky chystají na novou, udržitelnou budoucnost? A přijmou Češi udržitelné investování za své? Nejen na tyto otázky odpovídá poradce pro banky a pojišťovny. Zdeněk Pečený Přečíst článek

Analogie platí v oblasti českých veřejných financí. Pokud si čeští poslanci zmrazí platy a budou na sebe přísní, veřejné finance tím sice neozdraví. Mohou ale inspirovat ostatní ve společnosti – miliony lidí, včetně důchodců –, aby i oni byli ochotni se omezit a přistoupit třeba na pomalejší navyšování mezd, platů, penzí či sociálních dávek a tím skutečně účinně, protože celospolečensky, bojovat nikoli s klimatickou změnou, ale s mimořádně vysokou inflací a výrazně narůstajícím zadlužením celé České republiky – se zadlužováním budoucích generací.