Lukáš Kovanda: Česku podle Nomury hrozí pád měny. Je to varování pro vládu

Česku a Turecku nejvíce hrozí měnová krize, varuje největší japonská investiční banka. Nomura zdvihá varovný prst směrem k Fialově vládě: pád koruny a zchudnutí lidí v ČR hrozí i kvůli pomalému ozdravování veřejných financí.

Česku takřka nejvíce se srovnatelných zemí světa hrozí, že se během nadcházejícího roku dostane do závažné měnové krize, varuje Nomura. Při ní by došlo k náhlému, nečekanému a dramatickému znehodnocení české koruny. Podobný otřes hrozí podle Nomury hrozí také Turecku a Srí Lance.

Japonský finanční dům Česko a další zmíněné země varuje na základě své zevrubné analýzy osmi ekonomických ukazatelů, mezi nimiž je objem devizových rezerv, pokrytí dovozu těmito rezervami a dále třeba výše krátkodobých reálných úrokových sazeb či ukazatele související s rozpočtovou oblastí a s běžným účtem platební bilance. Nomura příslušnou zprávu, z níž cituje agentura Bloomberg, zveřejnila v pátek.

Turecké akcie i měna prudce padají. Trhy děsí Erdoganův úspěch, zemi hrozí krize a rozvrat „erdoganomiky“ Trhy Hlavní ukazatel tureckých akcií se dnes po otevření tamní burzy hluboce propadá o sedm procent. Obchodování s nimi muselo být ráno na určitý čas kvůli značnému propadu pozastaveno. Už se s nimi nicméně opět obchoduje. Slábne ovšem také turecká měna, lira, a to navzdory tomu, že státní banky země intervenují ve jménu její podpory; tak, aby se kurs udržel na úrovni zhruba 19,65 liry za dolar, upozorňuje hlavní ekonom Trinity Bank Lukáš Kovanda. Lukáš Kovanda Přečíst článek

Zpráva Nomury je tedy kromě jiného výstrahou vládě Petra Fialy, že nepostupuje dostatečně rychle ve věci ozdravování veřejných financí. Stále totiž hrozí, že schodek státního rozpočtu letos převýší úroveň 300 miliard korun. Vláda by tak ani nesplnila svůj cíl vejít se schodkem do výše 295 miliard korun.

Nomura výše zmíněných osm ukazatelů analyzuje v rámci sestavování svého Damoklova indexu, který hodnotí náchylnost 32 rozvíjejících se ekonomik, včetně Česka, právě s ohledem na náchylnost k měnové krizi. Tato náchylnost je podle Nomury nejvyšší za uplynulých více než dvacet let.

Petr Krčil: Řeči o padající koruně jsou projevem zoufalství spekulativního kapitálu Money Japonská investiční banka Nomura vydala zprávu, že České republice, Maďarsku a Rumunsku hrozí v příštím roce měnová krize, a to kvůli rostoucím rozpočtovým a vnějším problémům. Je na tom koruna skutečně tak špatně? „Je to úplný nesmysl. Naše nezaměstnanost je pod učebnicovou přirozenou mírou. Dokud se u nás bude vyrábět, koruna neoslabí, právě naopak,“ myslí si přední tuzemský odborník na měny Petr Krčil z Art of Finance. Stanislav Šulc Přečíst článek