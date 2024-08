Češi tankují levněji než řidiči ve většině zemí EU. Díky ruské ropě

Proč mají Češi letos v rámci EU tak mimořádně levné pohonné hmoty? Česko stále ve velkém nakupuje levnou ruskou ropu, na rozdíl i třeba od Polska či Rumunska.

Reklama

Proč má Česko toto léto jedny z nejlevnějších cen pohonných hmot v EU? Mimořádně jsou levnější než v Polsku nebo Rumunsku (viz tabulka s daty Evropské komise).

Levná ruská ropa ulevuje pěněženkám českých řidičů

Klíčovým důvodem je to, že stále dováží relativně vysoký podíl ruské ropy, která je kvůli západním sankcím ve slevě. Loni byl podíl ruského ropného dovozu do Česka nebývale vysoký, dosahoval 58 procent, což značí dokonce navýšení oproti zhruba 50procentnímu dlouhodobému průměru v letech před válkou na Ukrajině.

Letos v prvním pololetí podíl ruské ropy na dovozu do Česka klesl na 40 procent, jak uvádí ministerstvo obchodu a průmyslu. To je však zatím – logicky – číslo jen za šest měsíců roku, takže jej nelze plně srovnávat se zmíněnými předchozími ciframi za roky celé. Hlavně ale i 40procentní podíl je stále relativně dost vysoký, alespoň tedy na poměry zemí EU. Pokud by to bylo číslo nakonec tedy platné i celoročně, což teprve uvidíme, Česko by snížilo podíl dovážené ruské ropy z dlouhodobého průměru 50 procent na 40 procent.

Toto snížení srovnejme s případem polským či rumunským.

Reklama

Polsko do invaze dováželo z Ruska 60 procent ropy. Od začátku loňska z Ruska nedováží ropu žádnou. Rumunsko zase podíl ruské ropy redukovalo z 80 procent před invazí na loňských méně než 5 procent.

Česko tedy snížilo podíl jen z 50 na 40, zatímco Polsko z 60 prakticky na 0 a Rumunsko z 80 na 5. Proti snížením polskému a rumunskému je to české tedy jen nevýrazné. I pročež ovšem nyní Češi nebývale tankují levněji než Poláci či Rumuni.

Česko se letos stalo rájem levných pohonných hmot Money Česko se letos stalo „rájem levných pohonných hmot“ v EU. Podle nejnovějších dat Evropské komise vykazuje totiž čtvrtou nejnižší průměrnou cenu základních pohonných hmot, tedy benzínu a nafty, v celé EU (viz tabulka níže). Tato cena odpovídá v Česku podle dat Komise k polovině letošního července přesně 1,5 eura za litr. To je čtvrtá nejnižší cena v EU, přičemž citelněji nižší je pouze na Maltě a v Bulharsku. V Litvě je sice také levněji než v Česku, ale nepatrně. Vždyť průměrná cena benzínu a nafty je tam prakticky srovnatelná se stavem v ČR. Ve všech ostatních zemích EU je pak průměrná cena základních pohonných hmot vyšší než v Česku. Lukáš Kovanda Přečíst článek