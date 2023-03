Česko čekají suverénně nejdražší Velikonoce v historii. Za „velikonoční košík“ lidé utratí o desítky procent více

Velikonoce roku 2023 budou suverénně nejdražší v historii. Důvodem je všeobecná inflace, jež se kromě energií či bydlení silně projevuje také v případě další nezbytné položky, totiž potravin. Cena „velikonočního nákupního košíku“ vzrostla oproti loňskému roku o více než třicet procent (viz tabulka níže). Takové meziroční zdražení nepamatujeme od 90. let, upozorňuje hlavní ekonom Trinity Bank Lukáš Kovanda.

Reklama

Letošní souhrnná cena mouky, mléka, vajec, másla, cukru a piva je také citelně vyšší, o více než 50 procent, než cena stejného nákupního košíku v průměru let 2016 až 2022.

Vejce jako symbol drahoty. Cena rostla v celé EU, ale v Česku nejvíc Money Ceny vajec byly v lednu v Evropské unii meziročně vyšší o 30 procent, uvedl evropský statistický úřad Eurostat. Nejvyšší nárůst ze zemí unijního bloku zaznamenala Česká republika, kde vejce zdražila o 85 procent. ČTK, obi Přečíst článek

V roce 2010 níže uvedený velikonoční nákupní košík vyšel na necelých 110 korun. Letos tak Češi zaplatí za Velikonoce o skoro 93 procent více než tehdy.

Třetí nejvýnosnější svátek

Nadále přitom platí, že pro obchodníky jsou Velikonoce třetím nejvýnosnějším svátkem roku, po Vánocích a Silvestru. Letos lidé v Česku utratí u příležitosti Velikonoc přes jedenáct miliard korun, přibližně 1300 korun na dospělého obyvatele.

Velikonoční ceny (v korunách) v letech 2016 až 2023:

Reklama

Letos před Velikonocemi rostou výdaje na přísady potřebné k pečení, jako jsou kypřicí prášky, ochucené cukry či droždí, dále na máslo, smetanu, ovoce, perníky, mléko, dezerty v prášku a cukrovinky.

Válka o cukr. Nekula žádá vysvětlení vysoké ceny, svaz to považuje za skandál Money Ministr zemědělství Zdeněk Nekula (KDU-ČSL) v dopise vyzval obchodní řetězce, aby vysvětlily vysoké ceny cukru. Upozornil na to, že loni na podzim ceny prudce stouply a obchody by podle něj neměly současné ekonomické situace zneužívat k neúměrnému navyšování zisku. Svaz obchodu a cestovního ruchu ČR (SOCR ČR) považuje vyjádření ministra za skandál. ČTK, obi Přečíst článek

V týdnech před svátky jara ale tuzemské domácnosti letos utrácejí výrazně více i za pivo, čerstvou zeleninu a maso, majonézu, kompoty a sterilovanou zeleninu.

Lidé utrácí za čokoládu i lepší alkohol

Kapitolu samu o sobě představují sladkosti s velikonočními motivy (čokoládové figurky, vajíčka, medové perníky atd.). Ty jsou nejoblíbenější u rodin s dětmi školního věku, kde je kupuje polovina domácností, ale nejvíce za ně (v přepočtu na jednu domácnost) utratí domácnosti s nejmenšími dětmi do pěti let věku. Cukrovinky s velikonočním motivem nejvíce utrácejí domácnosti ve vesnicích do tisíce obyvatel (250 korun). Na vesnicích se totiž obecně velikonoční zvyky dodržují důsledněji než ve městech.

Na Valentýna letos padne 2,5 miliardy, drahota řadu lidí od oslav odradí Money V těchto dnech vrcholí období valentýnských nákupů. Zpravidla trvá od 9. do 14. února, což je „Den D“, Den svatého Valentýna, „svátek všech zamilovaných“. Obliba Valentýna roste v Česku v uplynulých deseti letech roste zhruba třikrát rychleji než ve světě. Alespoň tedy po přihlédnutí k růstu valentýnských výdajů. Z aktuální edice každoroční studie Mastercard Love Index vyplývá, že Češi za posledních deset let navýšili své valentýnské výdaje o zhruba 550 procent, zatímco ve světě činilo navýšení 180 procent. Lukáš Kovanda Přečíst článek

Dospělí si kromě sladkostí a vajíček často vykoledují i něco ostřejšího. V týdnu před Velikonočním pondělím lze očekávat růst výdajů za lihoviny o čtvrtinu oproti průměrnému týdnu v roce. U piva lze předpokládat nárůst dokonce více než 40 procent.

Před pandemií Češi utráceli za čokoládová vajíčka a další tematické sladkosti v předvelikonočním období přes 400 milionů korun, letos to podobně jako loni bude zhruba 550 milionů. Průměrná cena velikonoční cukrovinky stoupá letos na 37 korun, a to z předpandemické úrovně 25 korun za kus.