Lukáš Kovanda: Cena emisních povolenek je na rekordu. A půjde ještě výš

Emisní povolenka EU stojí poprvé v historii více než 100 eur, a cena půjde ještě výše. Drahé povolenky zdražují nejen elektřinu, ale třeba i cukr nebo tvrdý alkohol.

Reklama

Cena emisních povolenek EU během úterního obchodování vzrostla na nový absolutní rekord, na více než 100 eur za kus. Maximální úterní cena zatím činí 101,05 eura, vyplývá z dat agentury Bloomberg. Jedna povolenka představuje povolení vypustit do ovzduší ekvivalent jedné tuny oxidu uhličitého.

Povolenky nyní zdražují z důvodu optimističtějších vyhlídek průmyslového oživení v EU. Prudce klesající cena zemního plynu v EU, o více než 80 procent v porovnání s loňským srpnem, totiž umocňuje očekávání, že průmyslové podniky starého kontinentu obnoví, resp. zvýší svoji výrobu, kterou dosud tlumily z důvodu právě bezpříkladné energetické drahoty. Oživení průmyslu pomáhá také zlepšení situace v mezinárodní logistice, která trpí ještě v důsledku covidové pandemie.

Čtvrtina předních českých firem neinformuje o ESG, spoléhají se na emisní povolenky Zprávy z firem Sedmdesát čtyři ze sta obratově největších českých firem zveřejňuje informace o ESG aspektech svého podnikání, tvrdí to studie poradenské společnosti KPMG, která analyzovala zprávy o ESG od 5 800 firem z 58 zemí. Nejčastěji používanou vykazovací metodikou zůstává v Česku GRI, globálně se přitom zdvojnásobilo množství firem informujících i podle metodiky TCFD. Nejvyšší procento společností zpracovávajících zprávy o udržitelnosti je v asijsko-pacifickém regionu, Evropa skončila až druhá. Výsledky firem v oblasti udržitelnosti zatím většinou nemají vliv na odměny managementu. nst Přečíst článek

Dalším důvodem zdražování povolenek jsou stále přísnější environmentální kritéria EU, která mohou vést ke snížení nabídky povolenek na trhu, což samozřejmě představuje tlak na růst jejich ceny.

Do konce tohoto desetiletí chce Brusel snížit škodlivé emise o 55 procent v porovnání se stavem v roce 1990. V rámci směřování za tímto cílem podle všeho dojde od příštího roku k dalšímu omezení povolenek na trhu. Jejich vyšší cena pak způsobí, že podniky budou muset učinit svoji produkci ještě environmentálně šetrnější, neboť jinak je bude vysoká cena povolenek značně penalizovat a snižovat jejich konkurenceschopnost.

Reklama

Jaroslav Míl: Sedm bodů, které zachrání českou energetiku Názory Jeden z nejfundovanějších expertů na energetiku a bývalý šéf ČEZ Jaroslav Míl popisuje pro newstream.cz v sedmi bodech svůj pohled na to, jakým směrem a v jakých krocích by se měla ubírat česká energetika, aby přežila současné výzvy. Doporučuje, co by se mělo stát, aby Česko mělo bezpečný systém a přiměřeně drahou elektřinu a plyn. Jaroslav Míl Přečíst článek

Zdražování povolenek není u konce

Brusel plánuje reformu systému emisních povolenek. V letech 2024 až 2027 by se v jejím rámci mělo zvýšit tempo, jakým každoročně klesá maximální povolený objem emitovaných škodlivin, z nynějších 2,2 na 4,3 procenta. Tento maximální povolený objem tvoří základnu pro vydávané povolenky. Povolenka tedy představuje povolení vypustit jistou část maximálního povoleného objemu do ovzduší. Navíc ovšem Brusel plánuje z trhu povolenky stahovat, aby ještě výrazněji zvýšil jejich cenu. V roce 2024 tak jejich počet klesne o 90 milionů kusů a v roce 2026 o dalších 27 milionů.

Jen v letošním roce zdražily povolenky o zhruba dvacet procent. Musí si je kupovat například uhelné elektrárny, ocelárny, cementárny, ale také třeba cukrovary, takže růst cen povolenek je jedním z důvodů aktuálního dramatického zdražování cukru v ČR, přičemž stojí také třeba za zdražováním tvrdého alkoholu.

Z důvodu poměrně příznivého vývoje energetické situace v EU lze předpokládat další růst cen emisních povolenek. Do konce letošního roku by tak jejich cena měla stoupnout ke 150 eurům.