Lukáš Kovanda: Čechy sevřel strach o vlastní finanční budoucnost. Bojí se víc než za covidu

Maloobchodní tržby se v červnu v Česku opět citelně propadly, meziročně o šest procent. Propad odráží klesající důvěru českých spotřebitelů v tuzemskou ekonomiku a ve vlastní finanční budoucnost. Nálada tuzemských spotřebitelů totiž podle pravidelného měsíčního šetření ČSÚ klesla v červenci nejníže v celé historii měření, jež se píše od roku 2003. Češi utrácí méně než před rokem za všechny základní druhy zboží a služeb, s výjimkou často svoji povahou nezbytného zboží drogistického a lékárenského.

Strach z ekonomické budoucnosti Čechů je nyní vyšší než kdykoli v době pandemie, a dokonce kdykoli než během globální finanční krize let 2008 a 2009, následné evropské dluhové krize i tehdejších souvisejících recesí v ČR. Za celý letošní rok se maloobchodní tržby proto propadnou reálně o 2,2 procenta.

Rekordní počet respondentů letošního červencového šetření ČSÚ uvedl, že se obává zhoršení vlastní finanční situace. Blízko svého historického maxima je také počet spotřebitelů, kteří hodnotí svou finanční situaci hůř než v předešlých dvanácti měsících. Přitom nejbolestivější úder mají tuzemští spotřebitelé zpravidla stále před sebou, čeká je na podzim a v zimě, až dále razantně povyskočí ceny energií a tím pádem i všeho dalšího. Inflace povyroste zřejmě až nad úroveň 20 procent. Zároveň budou mnoha domácnostem dobíhat fixace hypoték, které mezitím rovněž zdražily na nejvyšší úroveň od přelomu milénia.

Vládě Petra Fialy přitom podle šetření CVVM, jehož výsledky byly zveřejněny koncem minulého týdne, už nyní důvěřuje jen 28 procent obyvatelstva ČR. Tak nízkou důvěru měla předchozí Babišova vláda pouze přechodně, po jediný měsíc, a to červen 2021, kdy vrcholila frustrace obyvatelstva z další covidové vlny.

Extrémní nedůvěra ve Fialovu vládu má však hlubší důvod než loňská jarní nedůvěra ve vládu Babišovu, a to proto, že jde o důvod ekonomický, jehož řešení se zatím ani nerýsuje. Přitom nedůvěra ve vládu Babišovu v době pozdní covidové vlny už přišla v době, kdy bylo zřetelně patrné „světlo na konci tunelu“ v podobě vakcín. Lze proto předpokládat, že důvěra ve Fialovu vládu v příštích měsících klesne citelně pod nejnižší úroveň z doby vlády Babišovy.

