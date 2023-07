Lukáš Kovanda: Brigády vycházejí z módy, mladí lidé se radši nechávají živit rodiči

Český trh s brigádnickými pracovními pozicemi prochází i letos útlumem. Prakticky vymizely nabídky brigád v podobě administrativní činnosti. Ty byly vždy oblíbené. Nyní jsou nabízeny jen poskrovnu. Pokud ano, jsou rychle rozebrány lidmi, kteří si kvůli rapidní inflaci celoročně přibírají druhý úvazek, aby s příjmy vůbec vyšli. V létě pak je logicky nabídka brigád v administrativě mnohem omezenější než v minulosti.

Reklama

Fenomén mamahotelů se těší oblibě

Obecně ovšem klesá také zájem brigádníků. Někteří přivýdělky nevyhledávají, neboť jsou dobře zabezpečeni ze strany svých rodičů Vždyť například fenomén takzvaných mamahotelů se v Česku těší značné oblibě. Rodiče dnešních potenciálních brigádníků zahajovali své kariéry nezřídka v 90. let, kdy se podíleli na začátku „budování kapitalismu v Čechách“.

S dnes populárními koncepty typu „work-life balance (přeloženo: „hodně peněz-málo práce“) by tehdy neobstáli, dnes však mohou díky svému pracovnímu nasazení, praktikovanému od mládí, svým ratolestem dopřát právě i zdání, že koncept „work-life balance“ není jen chimérou.

V současném poklesu zájmu brigádníků se zrcadlí také demografická vlna a relativně slabé demografické ročníky přelomu milénia. Zkrátka a dobře, nenarodilo se příliš lidí v typickém brigádnickém věku současnosti.

Koruna má za sebou solidní první pololetí, porazila dolar, euro i švýcarský frank Money Česká měna v první letošním pololetí podala solidní výkon, který by ji měl vydržet i ve druhé půli roku. Od ledna do června zpevnila vůči většině významnějších měn ve světě, a to včetně amerického dolaru, eura nebo švýcarského franku. Ztratila ale naopak vůči polskému zlotému nebo maďarskému forintu. Lukáš Kovanda Přečíst článek

V Ústeckém kraji jsou výdělky nejnižší

Za slabším zájmem o brigády je konečně i poměrně nevýrazný růst výdělků brigádníků, meziročně o zhruba jen sedm procent. Po zohlednění zhruba jedenáctiprocentní meziroční inflace tak reálně výdělky brigádníků oproti loňsku poklesly o čtyři procenta. Výdělky jsou nejvyšší v Praze, kde v průměru převyšují 160 korun za hodin.

V Ústeckém či Moravskoslezském kraji jsou výdělky nejnižší, kolem 130 korun na hodinu. Zejména v Praze či Brně výdělky občas „ulítnou“ i citelně nad 200 korun za hodinu. I tak však může být do pozic třeba v logistice problém brigádníky sehnat, neboť mezi nimi setrvale roste odpor k manuální práci. Raději se nechávají živit rodiči v „mamahotelích“, než aby přijali o poměrně relativně dobře placenou brigádu spočívající v práci manuálního rázu.

Česko premiantem Evropy. Má stále nejnižší míru nezaměstnanosti Money Míra nezaměstnanosti v Evropské unii v květnu podle sezonně přepočtených údajů klesla na 5,9 procenta z dubnových šesti procent. Ve své zprávě to oznámil unijní statistický úřad Eurostat. Nejnižší nezaměstnanost byla s hodnotou 2,4 procenta v České republice, druhá nejnižší pak v Polsku, kde činila 2,7 procenta. ČTK Přečíst článek