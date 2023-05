Lukáš Kovanda: Bankrot USA může nastat už 15. června

Ratingová agentura Moody’s, jedna ze tří světově nejvýznamnějších, si připravuje půdu pro věru historickou událost – zhoršení ratingu dluhu Spojených států. Státní kase Spojených států totiž v důsledku politického klinče v Kongresu – neochoty zákonodárců se dohodnout na navýšení dluhového stropu – povážlivě docházejí peníze. Ministryně financí USA Janet Yellenová varuje, že Spojené státy nemusí být schopny hradit všechny své závazky už příští týden ve čtvrtek, tedy 1. června.

Moody’s ale upozorňuje, že pro ni nebude rozhodující datum 1. června, ale až 15. června. Na ten den je totiž naplánovaná první splátka úroku na americkém dluhu následující po právě kritickém datu 1. června. Pokud by Spojené státy nemohly 15. června uskutečnit tuto splátku, ocitly by se v platební neschopnosti, vlastně bankrotovém stavu. Agentura by jim pak snížila rating ze stávajícího stupně AAA na AA1.

Snížení ratingu, byť o jediný stupeň, by v případě největší a nejvýznamnější ekonomiky světa, jejíž vládní dluhopisy jsou mezinárodními investory tradičně považovány za bezpečné útočiště, patrně vyvolalo silný otřes globálních finančních trhů. Ostatně trhy se otřásly také roku 2011, kdy svůj rating Spojených států zhoršila agentura Standard & Poor’s. I tehdy, jako dnes, bylo důvodem politické hašteření ohledně navýšení dluhového stropu.

Politický klinč

V očích Moody’s nejsou politické hašteření a z něj plynoucí hrozba platební neschopnosti USA ještě samy o sobě důvodem ke zhoršení ratingu USA. Pokud by se však hrozba platební neschopnosti zhmotnila, dojde „k překročení Rubikonu“. Protože by hašteření zkrátka vedlo k fatické platební neschopnosti. A to by se muselo promítnout do ratingu USA trvaleji. Moody’s by zkrátka rating zhoršila třeba i na mnoho let, a to i v tom případě, že by se zákonodárci rychle dohodli a platební neschopnost ukončili třeba během několika dní, nebo dokonce jen hodin po jedné jediné neproběhlé splátce úroku.

Dokud hašteření a politický klinč na Kapitolu vedou sice k perným chvilkám, ale nakonec k odvrácení platební neschopnosti, jako tomu doposud vždy bylo, nevzniká ještě dle názoru Moody’s dostatečně silný důvod pro zhoršení ratingu. V tom se tedy postoj Moody’s liší od stanoviska agentury Standard & Poor’s, která v roce 2011 ke zhoršení ratingu ani nepotřebovala vznik vlastní platební neschopnosti.

Platební neschopnost USA by smetla celý svět

Třetí ze světově významných ratingových agentur, Fitch Ratings, nyní rovněž zvedá varovný prst. Předevčírem Spojeným státům zhoršila ratingový výhled. Zachází tak vlastně dále než Moody’s i Standard & Poor’s, které zatím v reakci na současný politický klinč k jakékoli akci ve vztahu k dluhu USA nepřistoupily a zůstávají u varovných slov.

Od 1. června do 14. června jsou naplánovány platby ze státní kasy USA, které se však netýkají úroků na dluhu. Jedná se například o platby související s veřejným zdravotním pojištěním, o výplaty platů zaměstnanců veřejné sféry, včetně vojáků, dále o výplaty penzí či veteránských výsluh nebo o daňové refundace. Pokud nebude moci administrativa tyto platby uskutečnit, půjde o vážný problém z hlediska chodu celého státu a důvěry v něj, ale stále ještě ne o platební neschopnost. Alespoň tedy podle Moody’s ne.

Platební neschopnost podle této agentury tedy nastane případně až onoho 15. června, tedy až v případě neuhrazení úroku z dluhu, a to i když jde o relativně nízkou splátku, představující zhruba dvě miliardy dolarů.