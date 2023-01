Maloobchodní tržby klesají sedm měsíců za sebou, Češi nechtějí utrácet

Maloobchodní tržby v Česku klesají v meziročním srovnání sedm měsíců za sebou. V listopadu loňského roku pokles zpomalil na 8,7 procenta z říjnových 9,9 procenta. Tržby se zvýšily pouze v prodejnách s kosmetickými a toaletními výrobky. Vyplývá to z revidovaných údajů Českého statistického úřadu (ČSÚ). V meziměsíčním srovnání se tržby snížily o 0,3 procenta.

„Pokles tržeb maloobchodu v meziročním srovnání pokračoval i v listopadu. Oproti předchozímu měsíci se však pokles zmírnil u prodeje pohonných hmot a nepotravinářského zboží, u prodeje potravin se pokles tržeb naopak prohloubil,” uvedla vedoucí oddělení statistiky obchodu, dopravy a služeb ČSÚ Jana Gotvaldová. Tržby za nepotravinářské zboží klesly v listopadu o 9,6 procenta, za potraviny o 9,2 procenta a za pohonné hmoty o 2,1 procenta.

„Výsledky maloobchodu docela jasně ukazují důsledky vysoké inflace, se kterou se vypořádává v podstatě celá česká ekonomika,” komentoval údaje Petr Dufek, hlavní ekonom Banky Creditas.

Šetří se všude

Tržby v drogeriích se proti předloňskému listopadu zvýšily o 2,8 procenta. „Ostatní hlavní sortimentní typy specializovaných prodejen s nepotravinářským zbožím vykázaly pokles tržeb. Pokles vykázaly i prodejny s farmaceutickým a zdravotnickým zbožím, kterým v předchozích 19 měsících tržby meziročně rostly,” uvedla ředitelka odboru statistiky obchodu ČSÚ Marie Boušková.

„Bez toho, že by došlo k výraznému snížení inflace se tuzemský maloobchod hned tak nevzpamatuje. Na druhou stranu slábnoucí poptávka bude fungovat jako brzda inflace a bude časem tlačit na zlevňování, i když zatím nic takového vidět na pultech obchodů není,” pokračoval Dufek.

Lékárny v meziročním srovnání utržily o 5,8 procenta méně. V prodejnách s výrobky pro domácnost klesly tržby o 12 procent, v prodejnách elektroniky o 8,4 procenta a v obchodech s oděvy a obuví o 5,1 procenta. „Tržby za potraviny klesly ve specializovaných prodejnách o 13,6 procenta a v nespecializovaných prodejnách s převahou potravin o devět procent. V nespecializovaných prodejnách s převahou nepotravinářského zboží se tržby zvýšily o 2,9 procenta,” dodali statistici. Internetovým a zásilkovým obchodům se tržby snížily o 9,8 procenta.

„Snižování tržeb obchodníků je srovnatelné se snižováním reálných příjmů lidí. Je zřejmé, že lidé reagují na prudký růst cen v obchodech, proti kterému se brání tím, že omezují svou spotřebu,” hlavní ekonom BHS Štěpán Křeček.