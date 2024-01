Kdo se uchází o místo šéfa Evropské komise? Zatím víme jen jméno nevýrazného socialisty Schmita

O kandidátech na předsedu Evropské komise toho zatím víme poskrovnu, konkrétní jméno zatím odtajnili jen socialisté. Ale schválně, komu bez googlení jméno Nicolase Schmita něco řekne? Je alespoň známo, jak má probíhat kampaň uchazečů v případě, že jsou zároveň aktuálními členy komise.

V červnu evropskou šestadvacítku čekají evropské volby. Kromě europarlamentu se bude, i když trochu vzdáleně, rozhodovat i o novém složení Evropské komise. Brusel si zopakuje na třetí pokus proces výběru „spitzenkandidátů“, tedy favoritů jednotlivých eurostran, který má reflektovat výsledky demokratických voleb.

Uvidíme, jak to ale nakonec dopadne. Hlavní slovo mají v konečném důsledku lídři jednotlivých států, jejichž rozhodnutí musí posvětit parlament. V roce 2014 se výběr spitzenkandidátů osvědčil, když na jeho základě komisi šéfoval lucemburský expremiér Jean-Claude Juncker. O pět let později však byla kampaň možná trochu zbytečná, protože v čele kabinetu evropských komisařů stanula Ursula von der Leyenová.

Bývalá německá ministryně sice patřila k nejsilnějším lidovcům, ale mezi spitzenkandidáty tehdy chyběla. Letos tomu zřejmě bude jinak, pětašedesátiletá politička z vlivné CDU je mezi lidovci favoritkou. Vůbec první žena v této vrcholné funkci zatím sice kandidaturu oficiálně neohlásila, ovšem podle zpráv evropských médií by se tak mělo stát v únoru, formální schválení pak proběhne v březnu na sjezdu v Bukurešti.

Kompromisní kandidát

Jediným známým jménem tak nyní je kandidát socialistické frakce, dosavadní komisař pro pracovní místa a sociální práva Nicolas Schmit. Lucemburský politik získal podporu mimo jiné německých sociálních demokratů nebo ve Španělsku vládnoucích socialistů Pedra Sanchéze. Rozhodnutí ještě potvrdí březnový sjezd v Římě.

Schmit je mimo bruselskou bublinu jen málo známý. Sedmdesátiletý politik má za sebou dlouhou, ale při vší úctě nikterak výraznou kariéru. Před odchodem do Bruselu byl nepřetržitě devět let ministrem práce a sociálních věcí. Prý tak má „solidní přehled a praktické znalosti v národní i evropské politice,“ jak uvádí z jeho motivačního dopisu Politico. Pracovních podmínek by se měly týkat i jeho priority, jako například zavedení celoevropské minimální mzdy či minimálního příjmu.

Schmit působí jako opravdu jako solidní a zkušený, ale na druhou stranu také kompromisní kandidát bez velkých vizí. Výrazných jmen se ale socialistům evidentně nedostává. Oporou jim léta byl Frans Timmermans, který se minulý rok vrátil do domácí nizozemské politiky. V úvahu by mohl připadnout i Slovák a další eurokomisař Maroš Šefčovič, ovšem nemohl by patřit k Ficově Smeru-SD, který socialisté kvůli vládní spolupráci s krajně pravicovou SNS zavrhli.

Dvě role, dva profily na sítích

Někteří členové komise se v příštích měsících dostanou do nezvyklé role, kdy budou muset plnit své do značné míry nadstranické povinnosti, ale zároveň budou kandidovat ve volbách v barvách svých frakcí a partají. Novinkou bude i fakt, že se von der Leyenová patrně pokusí - poprvé v době spitzenkandidátů - obhájit svůj mandát. Minimálně Schmit bude ve stejné pozici a několik jejich kolegů bude kandidovat do parlamentu.

V pondělí Politico informovalo o dokumentu, který hovoří o tom, jak se mají kandidáti v Evropské komisi chovat. Šéfka komise si tak paradoxně připravuje předpisy pro sebe samu. Komisaři nejsou nuceni se své funkce vzdát, naopak mají pokračovat a nic nezanedbávat, ale přitom důkladně odlišovat věci kampaně a jejich funkce.

V praxi to znamená, že kandidáti nemohou využívat svého unijního aparátu, financí ani dopravních výloh ve prospěch agitování. Také musí být jasné, z jaké pozice mluví, takže třeba na sociálních sítích mají mít dva samostatné profily. Pokud budou mít oni nebo jejich podřízení nějak pochybnosti, mají se obrátit na generální sekretářku. Inu, zřejmě nás čeká výživné a „přehledné“ předvolební jaro.