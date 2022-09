Jana Havligerová: Je na čase říct Síkelovi: Máte padáka

Premiér Fiala musí odvolat ministra průmyslu Síkelu. Nejpozději den poté, co skončí české předsednictví Evropské unie. Možnost, že předseda vlády chce během této mise zachovat dekórum, je velmi chabá, ale jakž takž přijatelná omluva.

Možná, že Síkela, jak tvrdí, má „vynikající kvalifikaci“, protože jeho klienty v bankéřské éře byli i významní hráči energetického trhu. Pak by se ovšem měl držet svého kopyta a vrátit se do bankovnictví. Jistě o něj bude rvačka.

Rakušan, stranický šéf Síkely, brání ministra průmyslu s tím, že pracuje dobře a v mantinelech daných mu vládou. Jen výsledky nešikovně prezentuje. Mnohem blíže pravdě je fakt, že to, co se povedlo, je výsledek týmové práce, nikoliv úspěch jednoho sólisty.

Sebestředný sólista Síkela naopak důvěryhodnost Fialova kabinetu nabourává. Premiérova nechuť prosadit odvolání ministra průmyslu mimo jiné nejspíš pramení i z obavy, že by mohl nabourat křehkou konstrukci pětikoaliční vlády.

Jeho nečinnost se ale dá už jen těžko chápat jako politická prozíravost. Hraničí s leností vést složitá jednání, ne-li se zbabělostí. Sebestředný sólista Síkela škodí nejen Fialovu kabinetu. Svými chaotickými nástiny řešení energetické krize ohrožuje duševní zdraví obyvatel Česka. Je na čase, aby budově ministerstva průmyslu a Strakově akademii ukázal záda.

