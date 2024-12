Propad Francie. Moody's zemi překvapivě snížila rating

Ratingová agentura Moody's překvapivě snížila hodnocení úvěrové spolehlivosti Francie o jeden stupeň na Aa3. Zvýšila tak tlak na nového premiéra země, aby přiměl rozdělené zákonodárce podpořit jeho snahu o ozdravení napjatých veřejných financí. Výhled ratingu je stabilní, což znamená, že ho neplánuje v nejbližší době měnit, uvedla agentura Reuters.

Snížení ratingu bylo nečekané, protože k němu Moody's přistoupil mimo pravidelný plán pro přezkum Francie. Hodnocení Moody's je tak nyní na stejné úrovni jako hodnocení agentur Fitch a Standard & Poor's. Dluh Francie však stále zůstává hodnocen jako velmi kvalitní.

Čtvrtý premiér

Zpráva o snížení ratingu se objevila jen několik hodin poté, co prezident Emmanuel Macron jmenoval novým premiérem centristu a bývalého ministra spravedlnosti Françoise Bayroua. Je to již čtvrtý francouzský premiér v letošním roce. Jeho předchůdce Michel Barnier nedokázal prosadit rozpočet na příští rok a začátkem tohoto měsíce mu parlament vyslovil nedůvěru.

„Při pohledu do budoucna je nyní velmi nízká pravděpodobnost, že příští vláda udržitelně sníží velikost fiskálních deficitů po příštím roce,“ uvedl Moody's v prohlášení. „V důsledku toho předpokládáme, že veřejné finance Francie budou v příštích třech letech podstatně slabší ve srovnání s našim základním scénářem z října 2024,“ dodala.

Barnier měl v úmyslu snížit rozpočtový deficit v příštím roce na pět procent hrubého domácího produktu z letošních 6,1 procenta pomocí balíčku výdajových škrtů a zvýšení daní v hodnotě 60 miliard eur (1,5 bilionu korun). Levicoví a krajně pravicoví zákonodárci se však postavili proti většině opatření na utahování opasků a odhlasovali nedůvěru Barnierově vládě.

Politická krize vyvolala tlak na francouzské akcie a dluh. V jednu chvíli vyhnala rizikovou přirážku u francouzských státních dluhopisů na nejvyšší úroveň za 12 let.

Úvěrový rating je důležitým vodítkem pro investory, neboť ukazuje, jaká je pravděpodobnost řádného splácení půjček. Má významný vliv na ochotu věřitelů příslušnému státu či jinému subjektu půjčovat a rovněž na podmínky půjčky, například na úrokovou sazbu. Čím je rating vyšší, tím lépe je dlužník vnímán v očích věřitelů a tím je i pravděpodobnější, že si bude schopen zajistit levnější půjčky.