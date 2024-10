Francouzská vláda chystá vyšší daně pro bohaté. Ti zemi zřejmě opustí

Plány francouzské vlády na vyšší zdanění bohatých by mohly některé z nich přimět k odchodu z Francie. Další lidé s velkým majetkem by pak mohli přehodnotit své plány usadit se ve Francii. S odvoláním na finanční a daňové poradce to uvedla agentura Bloomberg. Vyšší zdanění bohatých je součástí širšího plánu francouzské vlády na zlepšení stavu veřejných financí.

„Bohatí jsou ve Francii čím dál více stigmatizováni,“ uvedla odbornice na daňové záležitosti Xenia Legendreová z právnické společnosti Hogan Lovells. „Někteří lidé nakonec odejdou. Mají plné zuby nejistoty a nestability,“ dodala.

Francie je domovem některých z nejbohatších lidí světa. V zemi žijí například zakladatel společnosti na prodej luxusního zboží LVMH Bernard Arnault nebo dědička kosmetické firmy L’Oréal Françoise Bettencourtová Meyersová.

„Možná se dostáváme do bodu zlomu,“ řekla k daňovým plánům francouzské vlády viceprezidentka organizace Association Française du Family Office Evelyne Brugereová. Členové této organizace pomáhají bohatým lidem se správou jejich osobního majetku. „Nikdo se nechce nechat ubíjet daněmi. Lidé mohou mít k Francii vytvořeno pouto, ale přijde čas, kdy odejdou,“ dodala.

Nová vláda pravého středu plánuje v příštím roce opatření ke snížení rozpočtového schodku o 60 miliard dolarů (zhruba 1,5 bilionu korun). Opatření zahrnují kromě úsporných kroků i vyšší zdanění velkých podniků a bohatých lidí. Vláda tak chce udržet finanční důvěryhodnost Francie a zajistit hospodářskou stabilitu.

„Obávám se dopadů vysokého dluhu a deficitu na suverenitu naší země a na bohatství budoucích generací. A domnívám se, že tyto obavy sdílejí lidé po celé Francii, včetně těch nejbohatších, včetně podnikatelů,“ odpověděl francouzský ministr pro evropské záležitosti Benjamin Haddad na otázku, zda se obává odchodu bohatých lidí z Francie.

