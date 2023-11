Dopis čtenáře: Zákaz vjezdu na Prahu 1? Řidiči jsou vrazi a podporují diktátorské režimy

Autor Newstreamu Dalibor Martínek o víkendu publikoval komentář ke kauze pro motoristy přes noc uzavřeného centra Prahy. Zákaz autor přirovnal k návratu do středověku. V redakci se nám na toto téma sešla řada reakcí z obou stran táborů. Jeden z výrazných názorů vystupující proti motoristům jsme se rozhodli zveřejnit. Identitu čtenáře redakce zná, ale ponechá jej v anonymitě.

Reklama

Čtenář Newstreamu reaguje na komentář Dalibora Martínka s titulkem: Auta dovnitř, auta ven. Zdivočelá Praha. Pár zvolených anarchistů chce ušlapat milion vlastníků aut.

Váš pohled jakožto pohled řidičů je typickým pohledem do sebe zahleděných lidí typu „JÁ, já MÁM přece právo, JÁ přece můžu, JÁ...“

Zkuste se na to podívat i pohledem druhé strany. Řidiči jsou ti, kteří všude rozsévají smrt. Zabíjejí lidi, zvířata, ničí se kvůli nim poslední zelené plochy v jinak už nevlídných a nezdravých městech, všude otravují, smrdí, zdržují, omezují provoz, neuroticky troubí...

Řidiči vydržují Putina i další diktátory

Města už nejsou pro lidi, jsou pro auta. Jeden řidičský pitomec každé ráno na ulici pět minut túruje auto, aby mu cestou neumrzl zadek. Promění tím ranní zimní ulici v zaplynovaný prostor. Vám toto přijde jako právo?

Řešíme každé psí hovínko, které se musí ohleduplně uklidit, řešíme kdejakou maličkost vzájemného soužití, ale proč nám příjde normální arogantní bezohlednost většiny řidičů? ONI přece mají právo?!

To já musím z daní přispívat i na vyhlídkové lety záchranářskou helikoptérou pro ty řidiče, kteří se přizabijí ve svých vozech. Nehledě na mé daně, ze kterých se staví předražené a zbytečné dálnice. Chce se mi říct: řidiči držte hubu, i já vás nedobrovolně sponzoruju. Kdybychom chtěli všechny souvislosti, tak řidiči můžou i za většinu válek, neb války se vedou hlavně o zdroje. Automobilismus podporuje diktátorské režimy. Který svobodný stát má ropu? Automobilismus podporuje režimy v Rusku, Arábii, Íránu, Venezuele...Ale to už jsou vzdálenější souvislosti.

I já mám řidičák, ale většinu roku jezdím na kole. Auto jsem nikdy nevlastnil.

Z mého pohledu (a nejen mého) jsou řidiči ti bezohlední, sobečtí hulváti, piráti ovšem beze špetky sympatií, odporní smradi. Ne, nejsem žádný aktivista, jsem učitel před důchodem a hodně věcí už je mi tak nějak jedno. Ale naprosto chápu propichovače gum, přilepence na silnicích. Na jeden extrém reagují druhým. Proč by měli řidiči otravovat i v centrech měst? Zkuste to vidět i z druhé strany. Chcete-li být nekorektní, tak do toho, ale zkuste překročit svůj stín a vidět problém objektivně.

Zdeněk Hřib: Systém parkování v Praze se úplně změní. A centrum bude jen pro místní Leaders Bývalý primátor hlavního města Zdeněk Hřib (Piráti), v současnosti radní pro dopravu, chystá revoluci v pražském dopravním systému. Auta podle jeho představ nepatří do centra. Před několika týdny vzbudily emoce Pražanů informace, že by měl být průjezd centrem města zpoplatněn. Jaká je pravda? Je to tak! Hřib na celém projektu dál pracuje. Zpoplatnění vjezdu zlehčuje slovy, že se bavíme pouze o „dvou ulicích.“ Kdy bude centrum Prahy neprůjezdné? Podle „dezinformací“ to mělo být už od začátku příštího roku. V cestě, „naštěstí“, stojí takzvané procesní okolnosti. Časově už jsme někde v hloubi roku 2024. Dalibor Martínek Přečíst článek

Dalibor Martínek: Do centra Prahy se za pár let autem nedostanete. Desítka anarchistů zvítězí Názory Jakási skupinka ekologických teroristů opakovaně blokuje dopravu v Praze. Je to součást celoevropského hnutí novodobých pankáčů. Přilepují se na silnice v Německu, v Rakousku, ve Francii či v Anglii. Koordinují své vyšinuté akce tak, aby co nejvíc škodili dopravě, lidem. Dalibor Martínek Přečíst článek