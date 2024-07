Piráti jdou do boje s alkoholem. Chtějí omezit reklamu i přidat varování na etikety

Vládní Piráti navrhují omezit reklamu na alkohol v televizi a rozhlase a zavést zdravotní varování na etiketách alkoholických nápojů.

Reklama

Podporu k omezení nadměrného pití v Česku chtějí získat v koalici i ve Sněmovně. Věří, že se návrhy podaří přijmout do voleb. Novinářům to dnes řekly pirátská poslankyně Klára Kocmanová a expertka strany na problematiku závislostí Jana Michailidu. O možných opatřeních začala už debatovat skupina poslanců.

Rizikové popíjení mladých

Vláda v programovém prohlášení píše, že regulace návykových látek bude odpovídat míře jejich škodlivosti. Podle výroční zprávy o závislostech za loňský rok každý osmý dospělý v ČR minimálně jednou týdně nadměrně pije alkohol. Rizikově a škodlivě popíjí až 1,3 milionu lidí nad 15 let.

Podle předloňského výzkumu se opakovaně opila čtvrtina patnáctiletých. Česko patří k zemím s největší spotřebou alkoholu. V roce 2022 v průměru každý obyvatel vypil 169,5 litru alkoholických nápojů. Zpráva uvádí, že alkohol je v ČR za šesti procenty úmrtí, připraví o život kolem 7000 lidí ročně. Kvůli nemocem z alkoholu končí každý rok v nemocnicích na 14 tisíc osob. Roční dopady a ztráty činí téměř 60 miliard korun.

„Nejsme tak bohatí, abychom si mohli dovolit to neřešit. Navrhovaná opatření považujeme za nutný základ a za věci, které jsou možné a které je reálné prosadit v tomto volebním období,“ uvedla Kocmanová. Podle ní o opatřeních proti nadměrnému pití začala debatovat skupina poslanců už při prosazování novely s regulací psychomodulačních látek. Tu připravili zákonodárci z koalice z ODS, STAN, TOP 09 a od Pirátů a z opozičního ANO.

Reklama

Nejen alkohol a tabák. Světová zdravotnická organizace ukázala, na co umírají Evropané Zprávy z firem V důsledku konzumace tabáku, alkoholu a průmyslově zpracovaných potravin a na následky používání fosilních paliv ročně umírá 2,7 milionu Evropanů, uvedla Světová zdravotnická organizace (WHO). Vyzvala zároveň vlády jednotlivých států, aby zavedly přísnější regulaci výrobků ohrožujících lidské zdraví, napsal britský The Guardian. ČTK Přečíst článek

Piráti navrhují, aby na etiketách bylo povinně zdravotní varování podobně jako v Irsku. Chtějí prosazovat zákaz reklamy na alkohol v televizi a rozhlase mezi 06:00 a 20:00, aby ji tak nesledovaly děti.

Kocmanová a Michailidu zmiňují tolerantní přístup k alkoholu v Česku. Poukazují na návykovost a vysokou škodlivost. „Je potřeba, abychom se my jako politici zabývali tím, zda je regulace dostatečná. My si myslíme, že ne. Bohužel ne všichni koaliční partneři to vnímají stejně,“ uvedla Michailidu, která je členkou vládní rady pro koordinaci politiky v oblasti závislostí.

Těžké prosazování

Vláda loni schválila plán proti závislostem s řadou opatření a s termíny plnění. Národní protidrogový koordinátor Jindřich Vobořil už dřív ale uvedl, že se záměry prosazují těžko, a to kvůli nedostatku financí i politické ochoty měnit legislativu. Koalice debatuje už dlouhou dobu o spotřební dani na tiché víno, lidovci ji odmítají.

Vobořil nedávno řekl, že ucelený návrh kroků s omezením reklamy, úpravou prodeje a cen i posílením prevence a odborných služeb připravuje tým expertů, politiků a zástupců resortů. Materiál plánoval předložit na začátku podzimu. Piráti v příštím volebním období chtějí prosazovat zdanění podle obsahu alkoholu, zavedení licencí na prodej, omezení prodejní doby, digitálního marketingu či sponzorování akcí pro mladé a také posílení prevence a možností léčby, uvedly zástupkyně strany.