David Ondráčka: Mlsna si vládu namazal na chleba, reforma antimonopolního úřadu nebude

Vláda přes veškeré politické sliby odpískala reformu ÚOHS. Jeho předseda Petr Mlsna zesměšnil MMR a vládu, kvalitně si je povodil a dosáhl svého, nic se měnit nebude. ODS byla proti a STAN i její ministra MMR Kulhánek to tlačil jenom vlažně, spíš na oko.

Jak dál s tímto jasně nejvlivnějším úřadem v zemi, regulátorem byznysu, ekonomiky i veřejných zakázek? Jak z něj udělat respektovaného a moderního regulátora hospodářské soutěže pro 21. století, Který bude efektivně regulovat přirozenou chamtivost v dnešním dynamickém a komplexním byznysu? Jak zajistit efektivní, rychlý a předvídatelný přezkum veřejných zakázek za 800 miliard ročně?

Lobbista Mlsna zesměšnil MMR

Současný šéf ÚOHS Mlsna je jednoznačně nejvlivnější úředník v zem, ukázal, kdo tady skutečně vládne. Postupně si buduje neotřesitelné postavení. Jeho pozice v čele hierarchie ÚOHS je extrémně silná, v podstatě se koncentruje enormní moc v rukou jednoho člověka. A nekontrolovaná moc má tendenci korumpovat, to platí vždy.

Mlsna je de facto politik, který ovlivňuje pravidla hry pro úřad, který vede. Zní to absurdně a je to postavené na hlavu. Umně využívá svých letitých zkušeností a konexí při tvorbě legislativy. Vládní návrh mu omezil osobní pravomoci, tak ho dokázal efektivně zabít. Upřímně klobouk dolů, povodil si je a zesměšnit ministra Kulhánka kvalitně, vlastně špičková lobbistická práce.

Mlsna si buduje pozici i pro příští období

Mlsna si navíc vyběhal navýšení rozpočtu úřadu, nyní si jeho úřad polepší o 50 milionů. A přitom kvůli zvýšení limitů pro veřejné zakázky malého rozsahu (na dvojnásobek), bude tento úřad přezkoumávat zhruba o třetinu zakázek méně. Teď má klid na práci a a budování si pozice, aby obhájil své křeslo i v dalším období. Příští výběr proběhne v roce 2026, vybírat bude tedy příští vláda a schvalovat prezident. Aktuálně ukázal, že lobbovat za sebe umí výborně, je jasným favoritem, aby si klíčovou pzici udržel.

Ekonomická kapacita a kompetence úřadu

Pro férovost musím dodat, že ÚOHS samozřejmě řeší komplikované kauzy a ty nejsou nikdy černobílé. Každý konkrétní případ má své pro i proti, ve hře jsou obrovské miliardové zájmy byznysu i priority veřejného sektoru. Ale právě proto potřebujeme, aby měl nezpochybnitelnou autoritu a byl vnímán jako hlídač ekonomického a byznysového provozu.

Chtěl by ocenit, že snad konečně postupně ÚOHS staví svou ekonomickou a analytickou kapacitu. Vybral si nového hlavního ekonoma, a do nějaké míry posiluje svou erudici v ekonomické oblasti. Nyní je ÚOHS barák plný procesních právníků, kteří posuzují naplnění litery zákona. Zjednodušeně, pokud byly dodrženy všechny lhůty, vypsaná zakázka splnila požadavky a nebyl porušen proces, všechno bylo podle ÚOHS v pořádku. Ale jestli třeba ta zakázka dává vůbec ekonomický smysl, jestli ten nákup je potřebný a nejsou to nejsou to vyhozané peníze, to neumí posoudit a ani k tomu neměli interní kapacitu. Pokud si postupně začíná klíčový regulátor tuto kapacitu tvořit, je to jen dobře. A samozřejmě to silně platí i v hospodářské soutěži, třeba při posuzování dominance na trhu. Je možné to dělat jedině s fundovanou ekonomickou analýzou a správným pochopením poměrně složitých nuancí dané branže.

Reforma jen na věřejné zakázky

Je třeba říct, že návrh na reformu ÚOHS se týkal pouze zakázkové části. Podle mě dával smysl a byl kvalitně připraven. Ale nenašla se pro ni politická vůle ani ve vládě, takže to je mrtvé. Politicky pro tu reformu byli silně pouze Piráti, kteří už ale ztratili politickou relevanci. A STAN a současný ministr MMR Kulhánek se k tomu sice vlažně hlásil, ale evidentně žádnou politickou munici nepoužili, nebo ji prostě tento ministr vůbec nemá. Reforma neprošla, on si ještě posedí ve vládě svých 8 měsíců, všechno zůstane při starém a pak skončí.

Je dobré vědět, že v zakázkách ÚOHS funguje jako průtokový ohřívač. Řeší jen ty zakázky, na které si někdo stěžuje a podá na úřad návrh na přezkum. Když má firma (uchazeč o zakázku) pocit, že zakázka byla ohnutá v jeho neprospěch, tak přemýšlí, jakou šanci u ÚOHS má. Musí zaplatit kauci, o kterou ale přijde, pokud u úřadu neuspěje. Takže zvažuje rizika, jestli to pro něj má byznysově cenu, přijít o zakázku a třeba ještě k tomu o kauci. Celý ten systém je postaven na tom, aby se konkurenti hlídali mezi sebou. A právě proto potřebují zadavatelé i dodavatelé větší jistotu, že ÚOHS rozhodne rychle a nebude zbytečně dlouho blokovat veřejné investice. Tato nejistota a délka zablokované možnosti podepsat smlouvu a začít zakázku realizovat (stavět, dodávat), to je nejhorší moment pro většinu zadavatelů, starostů, hejtmanů, ministrů. A to se nezmění, bohužel.

Hospodářská soutěž

ÚOHS funguje také jako regulátor chamtivosti v hospodářské soutěži. Spousta lidí od něj očekává mnohem aktivnější roli při hlídání férové soutěže, hlídání zneužití trhu, cenových dohod, kartelu, pečlivě schvalování možných fúzí a kvalitní čtení, kde hrozí dominance v některém odvětví. Ať je to energetika, mobilní operátoři, trh s mediální reklamou nebo ony ceny potravin a másla. Debata musí být, jak ofenzivní nástroje má regulátor používat, aby byl skutečně na trhu respektován a měl autoritu.

V této oblasti však žádná reálná reforma zatím připravená nebyla, zůstalo jen u slov a politických prohlášení. Čeká to na příští vládu, protože ÚOHS je přesně ta instituce, která má pravomoci to řešit a být reálný dopad.