David Ondráčka: Druhá polistopadová republika

Havel, Klaus a Zeman. To byla velká prezidentská trojka, která v dobrém i špatném definovala našich 33 demokratických let po sametové revoluci. Nový prezident nebo prezidentka může ukončit období velké politické trojky a zahájit éru Druhé polistopadové republiky. A nejen symbolicky, ale taky reálně pootočit kormidlo politiky a nasměrovat společnost do budoucna. Bylo by to potřebné a nadějné.

Roli prezidenta přeceňujeme. A až tatíčkovsky idealizujeme. Prezident je hlavou státu, má velký neformální vliv, autoritu a po něm se nakonec pojmenovávají období. Nevybral jsem si, že jsem Husákovo dítě, ale prostě jsem.

Překonat postkomunismus v nás

Velký úkol je podle mě už konečně a oficiálně odpískat postkomunismus. Říct, že skončil a jedeme dál. Zní to šíleně, vím, ale potřebujeme Česko tlačit dopředu. Ukončit už retro války o ekonomickou transformaci, o devadesátky, o privatizaci, ukazovat nás v perspektivě dnešní Evropy a světa, povzbuzovat to pozitivní, že máme na víc. A otvírat prostor novým generacím, pro které jsou devadesátky pravěk.

Hlavní otázka by měla být, čím chceme naplnit další období země, aby to odpovídalo dnešku a zítřku, aby nová fáze mohla být úspěšná. Těch 30 let jsme nějak odehráli a teď jde o to, jakých bude dalších 30 let. A tomu může první prezident nové éry výrazně pomoct a zemi posunout.

Témata druhé polistopadové republiky

Politických, ekonomických i sociálních témat je hodně, a prezident je nemůže vyřešit, nemá na to pravomoc. Ale může je pořád pojmenovávat a tlačit vlády a parlamenty, aby právě to byla jejich agenda. Aby politici neřešili blbosti a neodváděli pozornost k symbolům a gestům, ale vedli ostré politické boje nad skutečnými problémy.

Jsme v EU a NATO, země je stabilní a relativně bohatá – ale co dál? Musíme si říct, co chceme, co je priorita. Funkční stát, rychlá a dostupná spravedlnost, reforma daňového systému, oddlužení lidí v dluhových pastech, sociální smír, podpora zapomenutých regionů, více peněz malým obcím, euro, změny školství, dostupnost bydlení, udržitelnost kvalitního zdravotnictví, hi-tech průmysl? Nad tím se má politika šťavit a vést vášnivé debaty.

Otevřený Hrad - pátečníci, úterníci

Předpoklad je zase otevřít Hrad jako tradiční sídlo hlav států, kulturně, mentálně i fyzicky. Vtáhnout na Hrad lidi, vědce, intelektuály, podnikatele, menšiny, starosty, nevládky, studenty, umělce, zase otevřít Hrad jako určitou agoru, jako místo setkávání. Proč by neměl mít prezident zase své pravidelné pátečníky, ale třeba i úterníky a nedělníky, zvát si různé skupiny a naslouchat jejich pohledům. Možná i nabídnout části Hradu k využití jiným institucím (univerzity, charity, kulturní instituce), ať to není pořád jen mrtvá turistická atrakce. A i fyzicky otevřít zahrady na celý rok, Jelení příkop, konec dnešního nesmyslného obrnění.

Otevřenost Hradu znamená i otevřený úřad, kancelář pod veřejnou kontrolou. Zveřejnění týmu, poradců, výběr důvěryhodného kancléře, konec kšeftů. Poradní sbor ze široké vrstvy lidí a názorů. Prezident by měl vracet kulturu odpovědnosti a slušnosti, třeba nejmenovat ministry, kteří jsou obviněni nebo čelí vyšetřování. Nebo mnohem šířeji s odbornou veřejností diskutovat kandidáty na Ústavní soud nebo do ČNB. Jasné informace o plánu zahraničních cest, podnikatelských misích, státních vyznamenáních (včetně sběru tipů od veřejnosti). A po regionech nejezdit jen na spanilé výpravy, ale cíleně za starosty, hejtmany, setkání s občany, zapojit se do debat, kde planou vášně. Mluvit se studenty, mladými, vtahovat je do hry.

Mediální komunikace prezidenta s veřejností by měla nabrat pravidelnost. Třeba zase obnovit týdenní Hovory z Lán (v Rozhlase); 1x ročně TV vystoupení s otázkami veřejnosti, takové 2 hodiny palby lidí na cokoli, dá se to chytře vymyslet. A jednou ročně pak nadčasovější Projev o stavu země (nějaký mimořádný termín, 17.11. nebo něco svého).

S Babišem budeme dál hnít

Samozřejmě pokud si zvolíme za hlavu státu Babiše, tak vše, co jsem tady napsal, tak padá. On dostane svou faktickou imunitu před trestními kauzami a my dalších 5 let stagnace, které si pak ale zasloužíme. A dál budeme čekat na zázrak.