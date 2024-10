David Jareš: Dezinformační paraziti ohrožují bezpečnost

Problematice obrany a bezpečnosti se věnuje řada médií, bohužel některá šíří dezinformace, píše v komentáři pro newstream.cz David Jareš, odborník na komunikaci obrany.

Reklama

Válka na Ukrajině probrala i ty nejvěrnější pacifisty, kteří věřili ve Fukuyamův konec dějin bez válek a celosvětové vítězství svobody a demokracie. Evropu ze sna probral ruský medvěd a obrana najednou přestala být popelkou státních rozpočtů a jeden stát za druhým začínají dohánět co zameškaly v budování obranných kapacit.

Ruku v ruce s tím jde vyšší zájem veřejnosti a médií o témata týkající se armády, zbraní nebo vojenské historie. Čtenářům, které neuspokojuje nabídka mainstreamových médií, nabízí podrobnější informace celá řada specializovaných časopisů nebo webů. Bohužel ne všechny dodržují základní pravidla novinářského řemesla a jejich informace mohou být zavádějící či dokonce nepravdivé. Parazitují na atraktivních tématech, naprosto rezignují na snahu o objektivitu a šíří tak nesmysly a dezinformace. Mezi kvaziodbornými médii zabývající se obranou a bezpečností vzbuzuje otazníky Security magazín, jehož důvěryhodnost opakovaně zpochybnili vojáci i experti na obranu a mnohdy to rozezná i trochu poučený laik.

Security magazín se na první pohled neliší od mnoha odborně zaměřených portálů nebo časopisů. Své mají nejen zbrojařské, ale i zemědělci, finančníci, developeři nebo třeba pohřební služby. Jsou většinou živé díky kombinaci peněz z reklamy a předplatného čtenářů. Security magazín však na rozdíl od nich vyčnívá neobjektivitou. Když jsem působil na ministerstvu obrany, nad některými texty jsme pozvedali obočí opravdu hodně vysoko. Nepodložené útoky na vedení ministerstva nebo “zaručené” informace z “dobře informovaných zdrojů” se sice tvářily jako investigativní žurnalistika, ale šlo pravidelně o snůšku nepodložených nesmyslů. Otázky ze Security magazínu na ministerstvo obrany za mého působení byly učebnicově účelové bez snahy zjistit objektivní stav věcí, šlo pouze o alibi, že resort byl osloven. Ochota nechat si něco vysvětlit? Nula.

Mírová jednání se blíží. Válka na Ukrajině spěje do kulminačního bodu, tvrdí expert Politika Válka na Ukrajině podle Zdeňka Petráše z Univerzity obrany spěje do kulminačního bodu. Obě strany podle něj nyní jen hledají možnosti, jak získat výhody, s nimiž by mohly argumentovat při jednáních o ukončení konfliktu, řekl odborník. ČTK Přečíst článek

Reklama

A o kvalitě novinářské práce svědčí i legendární článek o tom, jak nad Baltem ruský pilot vyškolil italského pilota s F-35, který to pak popisuje. Zcela náhodou v době, kdy se o nákupu amerických víceúčelových letadel rozhodovalo. Skutečnost? Itálie v té době v uvedené lokalitě neměla žádné stíhačky a pilot by ani žádné podrobnosti sdělovat nesměl, protože jsou v režimu tajné. Což by odborný časopis měl vědět. Když to jako nesmysl označil šéf vzdušných sil, článek zmizel. Spíš výjimečně, protože mnoho nesmyslů o obraně na svých stránkách dál má.

Spekuluje se, že magazín ovládá bývalý ministr dopravy a šéf Věcí veřejných Vít Bárta. Proč někdo vydává časopis, který rezignoval na základní pravidla novinářského řemesla? Podle časopisu Euro se k němu moc nechtějí hlásit ani české zbrojní firmy, pro něž by to měla být přirozená platforma pro komunikaci, to vzbuzuje jen další a další otázky. Našel jeho vydavatel ještě nějaký jiný zdroj příjmů, než klasická reklama a předplatné? Protože ty samotné těžko uživí nerespektovaný časopis s diskutabilní kvalitou.

Bez pečlivého posuzování zdrojů a kontextu může být čtenář snadno uveden v omyl. Security magazín představuje varovný příklad, jak může být médium, které se prezentuje jako odborné, ve skutečnosti nástrojem pro šíření neprověřených nebo zavádějících informací. Pokud je to časopis o pletení nebo zmíněných pohřebních službách, byla by to minimálně smutná vizitka mizerné práce, ale fatální důsledky to nemá. Objektivní žurnalistika by však měla být na prvním místě zejména tam, kde jde o bezpečnost a obranu. Tady už jde o hodně a zveřejňování nepravd může ohrozit více než jen vybraný cíl.

David Jareš, bývalý ředitel Odboru komunikace ministerstva obrany