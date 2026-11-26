Dalibor Martínek: Zeman, expert na tlačenku, nechce filharmonii
Bývalý prezident Miloš Zeman nechce Vltavskou filharmonii, je podle něj předražená a zbytečná. Z úst odborníka na tlačenku, jak sám sebe Zeman v minulosti označoval, asi nelze čekat nic jiného. Zeman hovoří hlasem lidí bez rozhledu, přestože se rád považuje za intelektuála.
„Respektuji, že si občané hlavního města svobodně zvolili reprezentaci, která chce vystavět tento pomník plýtvání veřejnými penězi. V době, kdy Praha stále nedokáže uspokojivě řešit bytovou situaci, dopravní infrastrukturu ani bezpečnost, se však bez dalšího koncertního sálu dobře obejde,“ napsal bývalý prezident na svém facebookovém profilu.
Je to prohlášení přesně v duchu Zemanova populistického sbírání pozornosti. Chcete pozlátko, a nestavíte byty? Zeman jaksi zapomíná, že úlohou města není stavět byty. Neumí to, nemá na to kapacity. Za pomalé povolování nemůže komunál, ale úředníci a legislativa. Jako vždy Zeman hraje na nízké pudy, na notu závisti, žlučovitosti. Vyzdvihuje předraženost projektu, a potažmo zbytečnost kultury. Naštěstí nemá Zeman na vznik nové dominanty hlavního města žádný vliv. On už tedy nemá vliv na nic.
Pražským primátorem se stal dosavadní náměstek Petr Hlaváček, v radě bude mít na starosti územní a strategický rozvoj. Původním povoláním architekt, nyní však více politik, Hlaváček stojí v Praze v pozadí mnoha významných počinů, propaguje Vltavskou filharmonii či stál u zrodu Pražské developerské společnosti. Co přinese Praze?
Dalibor Martínek: Don Hlaváček přebírá Prahu. Teď bude chtít zanechat stopu
Názory
Pražským primátorem se stal dosavadní náměstek Petr Hlaváček, v radě bude mít na starosti územní a strategický rozvoj. Původním povoláním architekt, nyní však více politik, Hlaváček stojí v Praze v pozadí mnoha významných počinů, propaguje Vltavskou filharmonii či stál u zrodu Pražské developerské společnosti. Co přinese Praze?
Petr Hlaváček vyhrál v Praze volby a dobře se vědělo, že filharmonie je jeho srdcový projekt. Teď jako primátor si ho už nenechá vzít. Dokonce jejím vznikem podmínil vznik současné koalice ve vedení města. I Tomáš Portlík, klíčový Hlaváčkův partner, mu na ni kývl. Z pozice šéfa městských financí si snad rozpočet na výstavbu díla ohlídá.
Projekt celostátního významu
Faktem je, že na filharmonii patrně nepřispěje stát, jeho rozpočet je už tak katastrofický. Hlaváček s tím počítá a chce víc zapojit soukromé peníze. Což je v zahraničí běžný model. Fakt, že většinu financí doručí hlavní město, tedy veřejnost, by však měl být zohledněn například v budoucích cenách vstupenek. To by si město mělo ohlídat.
Podle Zemana by se měla „najít odvaha zastavit zbytečný a předražený projekt“. Tak to se nestane. Praha naopak potřebuje nějakou moderní dominantu, tímto ji jistě získá. Třeba i kvůli zvýšení mezinárodního věhlasu, který přitahuje do hlavního města miliony návštěvníků. A tím i peníze.
Jistě se na novou filharmonii přijede podívat i řada dřívějších Zemanových příznivců z regionů. Nejde o projekt jen pražský, význam má pro celou zemi. Což samozřejmě vláda, která zasekává stamiliardové dluhy, bohužel nedocení.
Další komentářer (ne)korektního Dalibora Martínka
Praha by měla každý rok získat nejméně pět set nových městských bytů a v příštím volebním období jich postavit dva až tři tisíce. Kandidát Prahy sobě na primátora Adam Scheinherr chce kvůli tomu kompletně restrukturalizovat Pražskou developerskou společnost. Filharmonii by jí vzal a vrátil ji k jedinému hlavnímu úkolu – přípravě městského bydlení. Rozhovor s Adamem Scheinherrem je druhý v sérii debat s lídry nejvýznamnějších stran kandidujících na pražský magistrát. V pátek jsme přinesli rozhovor s Terezou Nislerovou, lídryní Pirátů, zítra budeme pokračovat rozhovorem s Petrem Hlaváčkem, který v Praze vede Starosty.
Adam Scheinherr: Pražská developerská má stavět byty, ne řešit filharmonii
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Praha by měla každý rok získat nejméně pět set nových městských bytů a v příštím volebním období jich postavit dva až tři tisíce. Kandidát Prahy sobě na primátora Adam Scheinherr chce kvůli tomu kompletně restrukturalizovat Pražskou developerskou společnost. Filharmonii by jí vzal a vrátil ji k jedinému hlavnímu úkolu – přípravě městského bydlení. Rozhovor s Adamem Scheinherrem je druhý v sérii debat s lídry nejvýznamnějších stran kandidujících na pražský magistrát. V pátek jsme přinesli rozhovor s Terezou Nislerovou, lídryní Pirátů, zítra budeme pokračovat rozhovorem s Petrem Hlaváčkem, který v Praze vede Starosty.
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