Nová mocenská mapa Prahy. STAN bere primátora, Spolu finance a Praha sobě dopravu
Praha dnes dokončí výměnu vedení. Po říjnových volbách má metropoli převzít koalice STAN, Spolu a Prahy sobě, primátorem se má stát volební lídr STAN Petr Hlaváček. Nová rada slibuje investice do dopravy, infrastruktury, školství i dostupného bydlení.
Pražské zastupitelstvo dnes bude volit nové vedení hlavního města. Ustavující schůze pokračuje druhým dnem poté, co byla 5. listopadu přerušena po složení zastupitelských slibů. Praze má nově vládnout koalice STAN, Spolu tvořeného ODS a TOP 09 a Prahy sobě. Primátorský řetěz má převzít Petr Hlaváček, který vedl STAN do říjnových komunálních voleb.
Prvním náměstkem primátora se má podle koaliční dohody stát Tomáš Portlík z ODS. Dalšími náměstky budou Adam Scheinherr z Prahy sobě, Antonín Klecanda a Hana Novotná ze STAN a Michal Hroza z TOP 09. Jedenáctičlennou radu doplní Alexandra Udženija z ODS, Tomáš Slabihoudek z TOP 09, Pavel Dobeš a Michal Biskup ze STAN a David Bouz z Prahy sobě.
Radnice Prahy 3 nechala navést na okraj ulice Novovysočanská pod pražskou Ohradou dřevěné špalky, aby tam zabránila parkování aut. Málokdo asi ví, kde se ta ulice nachází, a proč by to mělo být důležité. Je to důležité. Přesně to ukazuje, jak radnice měst šikanují řidiče a vytahují z nich peníze. Fenomén, který bude narůstat.
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Názory
Radnice Prahy 3 nechala navést na okraj ulice Novovysočanská pod pražskou Ohradou dřevěné špalky, aby tam zabránila parkování aut. Málokdo asi ví, kde se ta ulice nachází, a proč by to mělo být důležité. Je to důležité. Přesně to ukazuje, jak radnice měst šikanují řidiče a vytahují z nich peníze. Fenomén, který bude narůstat.
STAN bere primátora, Spolu finance
Koaliční smlouva rozděluje jednotlivým stranám také klíčové oblasti řízení města. Hlaváček má mít na starosti územní rozvoj, Portlík finance, Scheinherr dopravu, Klecanda školství, Novotná životní prostředí a Hroza infrastrukturu. Udženija bude dál spravovat zdravotnictví a sociální oblast, Slabihoudek kulturu, Dobeš inovace a energetiku, Biskup IT a bezpečnost a Bouz městský majetek.
Nová rada chce mezi hlavní priority zařadit rozvoj Prahy podle metropolitního plánu a vyšší investice především do dopravy, infrastruktury a školství. Počítá také s výstavbou dostupného bydlení prostřednictvím Pražské developerské společnosti a se zahájením stavby městského okruhu a Hloubětínského tunelu. Podrobné programové prohlášení chce představit v první čtvrtině příštího roku.
Vítězný STAN míří do čela metropole
Komunální volby v Praze vyhrálo STAN se 17 mandáty. Stejný počet zastupitelů získalo druhé Spolu, Praha sobě obsadila 13 křesel, ANO 11 a Piráti sedm. Do zastupitelstva se nedostali SPD ani Motoristé. Dosud Prahu vedla koalice Spolu, Pirátů a STAN, po volbách tak dochází k přeskupení sil a do vedení města se vrací Praha sobě, zatímco Piráti míří mimo radu.
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