Evropská komise obrací. Navrhuje, že po roce 2035 umožní prodej aut na syntetická paliva

Evropská komise (EK) navrhuje, že po roce 2035 umožní prodej nových osobních aut se spalovacími motory, ale jen v případě, že budou využívat pouze syntetická paliva. Agentura Reuters se odvolává na dokument, který nastiňuje návrhy komise německému ministerstvu dopravy. Německo patří spolu s Českou republikou mezi členské země Evropské unie, které pro auta na syntetická paliva prosazují výjimku ze zákazu prodeje nových osobních aut se spalovacími motory po roce 2035.

Podle nových návrhů komise by prodej aut na syntetická paliva mohl být povolen, pokud budou tato auta disponovat technologií, která jim zabrání využívat jiná paliva, píše Reuters. Syntetická paliva, v češtině někdy označovaná jako e-paliva, se vyrábějí chemickou cestou, nikoliv z ropy. Jejich spalování produkuje výrazně čistší emise a vhodný výrobní proces z nich dělá uhlíkově neutrální palivo.

Členské země EU začátkem března kvůli výhradám některých států odložily konečné schválení normy, která má od roku 2035 výrazně prodražit emise z automobilové dopravy, a prakticky tím znemožnit prodej nových aut se spalovacím motorem. Ministr dopravy Martin Kupka prohlásil, že Česká republika zákaz prodeje nových osobních aut se spalovacími motory nepodpoří, pokud nebude možné v autech využívat syntetická paliva.

Česká republika zároveň patří k nejhlasitějším odpůrcům nové emisní normy Euro 7, jejíž parametry by Praha chtěla změnit. Člen představenstva automobilky Škoda Auto pro prodej a marketing Martin Jahn řekl, že v případě zavedení normy Euro 7 bude podnik muset zavřít jednu výrobní halu a o práci přímo u automobilky přijde 3000 lidí.

