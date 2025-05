Dalibor Martínek: Umírá český průmysl? Data mluví jasně

V době covidu, ale i po něm, zaznívaly z mnoha stran obavy o český průmysl. Montovna, jsme jen dodavatelé dílů, krize v Německu. A nakonec přišla americká cla. Stagnace trvající od roku 2018, tak popisovali stav průmyslové výroby v Česku analytici. Ještě v lednu produkce meziročně poklesla o 0,6 procenta. Zdálo by se, že český průmysl je před umřením.

Jenže situace zjevně není tak špatná. Jak nově informuje například agentura CzechTrade, český vývoz nečekaně roste. „Vývoz v březnu 2025 vykázal solidní meziroční růst o šest procent a dosáhl hodnoty 429,7 miliard korun,“ uvádí Radomil Doležal, generální ředitel agentury.

Do zemí, které patří mezi české hlavní vývozní partnery, jako jsou Německo, Slovensko, Polsko a Francie, export meziročně vzrostl o víc než šest procent. Do Spojeného království dokonce téměř o dvanáct procent.

Průmyslová produkce v březnu 2025 v Česku byla podle zprávy statistického úřadu z tohoto týdne meziročně vyšší o 1,4 procenta. Není to moc, ale je to růst.

Do toho přišla informace od německého institutu Ifo, že se v Německu podnikatelská nálada v dubnu zlepšila, když se naopak čekalo její zhoršení. Hodnota indexu narostla na 86,9 bodu z březnových 86,7 bodu. Z čeho se ta čísla přesně skládají nemusíme rozebírat. Přednější je trend. V Německu se v dubnu očekával pokles tohoto indexu na 85,2 bodu. Místo toho je růst.

Klíčovou otázkou je, čím je oživování průmyslu a nadějí dáno. Na jednu stranu by se dalo říci, že už bylo tak špatně, že hůř být nemohlo. Čili, čísla růstu jsou dána meziroční nízkou srovnávací základnou. Ale to by bylo laciné. Je evidentní, že firmy si dokážou najít cesty k uplatnění na trhu. Ať už inovacemi, cenou, doplňkovými službami. Průmysl zdaleka není mrtvý.

Zajímavý je vývoj ve vztahu ke Spojeným státům, kde Donald Trump rozpoutal celní válku. Český vývoz do Spojených států v březnu vyskočil meziročně o 23,3 procenta, jak uvádí CzechTrade. Podle šéfa agentury Doležala to může svědčit o snaze amerických odběratelů o předzásobení v důsledku hrozeb vysokých celních sazeb.

Průmysl není mrtev

Nicméně české firmy jsou schopné nacházet i nové odběratele. Například vývoz na Filipíny vzrostl o 108 procent, do Izraele o 77 procent nebo do Dánska o téměř sedmdesát procent. Nejsou to sice co do objemu největší odběratelé českých produktů, ale jasně se ukazuje, když je problém na jedné straně, ať už je to Německo kvůli vleklé ekonomické krizi, nebo Spojené státy kvůli celní válce, vždy se nabízejí další možnosti.

„Český průmysl stagnuje, to není nic pozitivního, ale je pořád na úrovni plus minus historického maxima. Výroba aut byla v loňské roce na historickém maximu. Škodovka je svým mixem nyní na mezinárodních trzích spíš úspěšná,“ uvedl nedávno pro Newstream Petr Sklenář, hlavní ekonom J&T.

Co je podstatné, průmyslu přibývají nové zakázky. Hodnota nových zakázek vzrostla podle statistického úřadu v březnu 2025 o 0,9 procenta. To nevypadá jako vysoké číslo, ale, není to pokles. „Hodnota nových průmyslových zakázek v březnu mírně vzrostla, a to zejména díky novým zakázkám v odvětvích výroba strojů a zařízení nebo výroba ostatních dopravních prostředků a zařízení, kde byly nasmlouvány významné dlouhodobé kontrakty,“ říká Veronika Doležalová ze statistického úřadu.

Podle Eurostatem zveřejněných údajů v únoru 2025 meziročně vzrostla průmyslová produkce v EU o 0,6 procenta. Opět, malé číslo, ale průmysl není mrtev. Největší meziroční růst zaznamenalo Irsko, o téměř 40 procent. Český průmysl vzrostl o 1,5 procenta. Naopak výkon německého průmyslu se snížil o 3,7 procenta. Převezme Česko po Německu roli evropského průmyslového šampiona? Jasně, nadsázka, jsme příliš malí. Ale držíme se.