Pracovat o státních svátcích? Ano, ale za příplatky či bonusy

Svátky 5. a 6. července pro většinu lidí znamenají prodloužený víkend, někteří si během něj stihnou i zaletět na krátký zahraniční pobyt. Zaměstnavatelé nicméně ve vybraných profesích svým podřízeným mohou nařídit práci i v den státního svátku. Za to jim musí poskytnout náhradní volno v jiný den, případně příplatek.

Reklama

Odměny za práci ve svátek jsou dané, ale pokud kvůli nástupu do práce musí pracovník zrušit třeba svůj odlet do dovolenkové destinace,

zaměstnavatel nemá povinnost mu nevyužitou letenku uhradit. Advokát Václav Vlk z poradenské společnosti Rödl & Partner k tomu říká:

„V praxi se práce ve státní svátek nejvíce týká zaměstnanců v dopravě, obchodu, gastronomii, hotelnictví a samozřejmě také práce v nepřetržitém provozu. Nejde-li o případ, kdy je zaměstnavatel ze zákona oprávněn práci ve svátek nařídit, záleží na zaměstnanci, zda žádosti zaměstnavatele, aby pracoval ve svátek, vyhoví.

Pokud zaměstnanec ve státní svátek skutečně pracovat musí, náleží mu vedle běžné mzdy za daný den navíc buď placené náhradní volno, nebo příplatek, a to minimálně ve výši sta procent průměrného měsíčního výdělku. Prací ve svátek by si tak vydělal – zjednodušeně řečeno – minimálně dvojnásobný obnos než obvykle. „Zaměstnavatel má ze zákona dvě možnosti, jak zaměstnanci za povinnost práce ve svátek kompenzovat. Buď mu nabídne placené náhradní volno, které musí poskytnout nejpozději do konce třetího kalendářního měsíce následujícího po výkonu práce ve svátek. Nebo mu kromě této možnosti dá vybrat ještě druhou, kterou je příplatek. Pak už je rozhodnutí na zaměstnanci,“ shrnuje Vlk.

Náhradní volno

Zaměstnavatel se nicméně nabídnutí náhradního volna nemůže vyhnout, jelikož to má ze zákona přednost před penězi. „Zároveň se zaměstnanec nemůže domoci příplatku, pokud mu nebyl nabídnut, a je tak nucen přistoupit na náhradní volno,“ doplňuje advokát z Rödl & Partner. Volno má stejný rozsah jako odvedená práce. Státní svátek o víkendu může znamenat tučnější výdělek pro zaměstnance, kteří si chtějí přivydělat něco navíc a nevadí jim ani práce v den volna, může být pozitivní zprávou, když státní svátek připadne na víkend. „Pokud zaměstnanec musí pracovat 6. července na Den upálení mistra Jana Husa letos v sobotu a se svým zaměstnavatelem se domluvil na příplatku za práci ve svátek místo náhradního volna, obdrží k dosažené mzdě hned dva příplatky najednou – jak ten za práci v sobotu, tak ten za práci ve svátek,“ dodává právník.

Šest dní v práci má spasit ekonomiku. Řecká novinka vyvolala mezi zaměstnanci pobouření Zprávy z firem Zatímco v Evropě se začíná více diskutovat o zkrácení pracovního týdne, Řekové na to jdou jinak. Tamní vláda si od zákona, který platí od června a umožňuje šestidenní pracovní týden, slibuje zvýšení zaměstnanosti a omezení práce na černém trhu. Novinka se ovšem u Řeků nesetkala s pochopením a vyvolala pobouření. nos Přečíst článek