Dalibor Martínek: Babiš jako nepřítel státu? Omyl. Babiš je nový „český Papež“

Andrej Babiš vyslal přes svoji MF Dnes veřejnosti vzkaz, že je pro zachování územní celistvosti Ukrajiny. A že je prozápadní, pro NATO a pro EU. Je to samozřejmě účelové sdělení před sněmovní debatou o bezpečnostních otázkách.

Reklama

Je tu několik rovin. Za prvé. Největší dříve seriózní české tištěné médium, MF Dnes, známé noviny Mladá Fronta Dnes, a k tomu dříve intelektuálně laděné Lidové noviny, stále patří Andreji Babišovi. Jakkoliv se on tváří, že to není pravda, že to patří nějakému svěřenskému fondu. Pravda je taková, že Babiš má na svá média a jejich obsah přímý vliv.

Přes tato kdysi tradiční česká média může Babiš, prostřednictvím managementu, který do těchto firem dosadil, sdělovat veřejnosti, co chce. Nyní například přes MF Dnes, že je prozápadní.

Co tato deklarovaná prozápadnost znamená? V překladu například to, že nechce být v jakémsi sněmovním výboru propírán jako rebel, který je hrozbou národní bezpečnosti. Taková pozice by mu v příštích sněmovních volbách příliš nepomohla. On skutečně asi takovou hrozbou není, to je jen politický výmysl vládní koalice, která hledá, jak propad preferencí hodit na někoho jiného.

Dalibor Martínek: Václav Klaus má bohužel pravdu. Jurečkova reforma penzí je fejk. Důchodci jsou posvátné krávy Názory Je trochu podivné, když penzijní reformu, nejdůležitější zákon v Česku za posledních třicet let, má na starost Marian Jurečka. Šéf strany, která se za rok a půl patrně nedostane do sněmovny. Zemědělec, který velkolepě přijel se svým traktorem zachránit jižní Moravu po zničujícím tornádu. Hezké gesto. Ale jak to souvisí s reformou penzijního systému? Dalibor Martínek Přečíst článek

Nicméně, sedět na zasedání poslaneckého výboru, takové trochu inkviziční radě, kde z vás dělají národního zrádce, a média odkloněná od Babiše to zrakem ostřížím sledují, aby vás potom mohla lynčovat a zvedat klikanost svých článků, to není pro Babiše dobrá představa. Takže proto dopředu deklarace prozápadních názorů.

Babišovi není těžké uvěřit, že je prozápadní. V jižní Francii vybudoval sídlo s michelinskou restaurací. Možná je to výsledek jeho zálib, jeho hodnot. Dobré jídlo a dobré víno. Zcela jistě to však bylo součástí jeho představy o svém umístění ve společnosti. Jsem na Azurovém pobřeží, už něco znamenám.

Psychopat v hávu lidumila

Babiš má zálibu ve hře. Chce být vítězem, to je jeho vnitřním motorem. Díky této vlastnosti mohl vybudovat své chemicko-zemědělské impérium. Vždy vymyslel něco, čím své konkurenty překonal, pohltil je. Díky tomuto zaměření se také nakonec stal premiérem. V každé kapse nějaký trik. A znovu se premiérem stane. Je to psychopat v hávu lidumila. Takové máme rádi. A volíme je.

Dalibor Martínek: Armáda by zase chtěla naše děti. Už přišel ten čas? Názory Na velkou krizi potřebujeme mít dostatečný počet vygenerovaných záloh, oznámil Karel Řehka, šéf generálního štábu armády. Je to silný apel nejvyššího vůdce ozbrojených sil. Trochu politické prohlášení. Ale kdo umí číst mezi řádky, dobře tuší, že je to předzvěst věcí budoucích. Dalibor Martínek Přečíst článek

Babiš má skvělou vlastnost, že udělá cokoliv, co mu pomůže dosáhnout svého cíle. Klidně si najme bývalé policajty, vytvoří z nich novou jednotku, aby mu vytvářeli složky na oponenty. Nebo klidně prohlásí, že jeho srdce bije pro NATO. Je mu to vlastně jedno. Účel světí prostředky, to je jeho život.

Udělá ve prospěch svých cílů cokoliv. Na jednu stranu by se mohlo zdát, že je to ideální lídr. Na druhou stranu, je to trochu úchylné, vzdávat se pod jeho vládou kontroly nad sebou samým, nad svým konáním, přesvědčením, hodnotami. Některé to asi přitahuje, vnitřní hodnoty nemají. Připomíná to náboženství. Věřím, tedy nemusím konat, myslet. Babiš, nový Papež. Škoda, že takzvaná demokratická vláda (budoucí opozice) je tak neschopná novému Babišismu čelit.