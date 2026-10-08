David Ondráčka: Komunální volby nejsou o primátorovi, jsou o klíčích od městských firem
Primátor nosí řetěz, skutečná moc se ale dělí jinde. Po komunálních volbách se totiž nehraje jen o radnice, ale především o miliardové městské firmy, jejich vedení a veřejné zakázky. Kdo získá klíče od městského majetku a proč by to mělo voliče zajímat víc než jméno primátora?
V komunálních volbách ve velkých městech nejde tolik o to, kdo bude primátor (ten je jen jedním z jedenácti členů rady, nic nezmění sám). Primátor je vlastně taková výloha obchodu, radní dělají byznys a městské firmy jsou sklad, od kterého se ve volbách rozdávají klíče.
Opravdu podstatné tak je, kdo bude radní pro dopravu, majetek, finance či školství – tedy pro důležité agendy, které město a život lidí v něm ovlivňují. A úplně klíčové je, jak si budoucí koaliční strany rozdělí městské firmy, které lidi v představenstvech nechají a koho tam dosadí nově. Média si dokola zvou na debaty lídry kandidátek, ale o mocenském nastavení a kvalitě řízení měst v dalších letech rozhodne to, kdo bude obsazovat klíčové pozice.
Primátor má řetěz, kořist se dělí jinde
Mediální debata o komunálních volbách ve velkých městech je až smutně povrchní. Pořádají se debaty jen s lídry a dokola se opakuje otázka, kdo bude primátor. To není moc důležité, ale třeba současný primátor Prahy třeba 4 roky prospal, žádnou stopu nenechal a nikomu vůbec nechyběl. Primátor u nás není volen přímo (jako na Slovensku nebo v Polsku), nemá speciální pravomoci, řízení zastupitelstva se naučí kdokoli.
Prahu je potřeba rozinvestovat, říká Jan Hušbauer, kandidát na primátora za ANO. Praha podle něj nevyužívá svůj potenciál. Současná vládní koalice na magistrátu podle jeho názoru nedokáže správně zaměřit tok peněz. Jízdné v MHD by nezvyšoval, naopak by si posvítil na dění v dopravním podniku. Modrá parkovací zóna by přes den byla pro Prahu kromě centra jen jedna. Jeho velkým snem je výstavba národního sportovního stadionu. Velké téma je podle něj bezpečnost v hlavním městě, posílil by městskou policii a vyhnal žebráky a opilce.
Vyženu z ulic žebráky a opilce, Prahu rozinvestuju, říká Jan Hušbauer z ANO
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Prahu je potřeba rozinvestovat, říká Jan Hušbauer, kandidát na primátora za ANO. Praha podle něj nevyužívá svůj potenciál. Současná vládní koalice na magistrátu podle jeho názoru nedokáže správně zaměřit tok peněz. Jízdné v MHD by nezvyšoval, naopak by si posvítil na dění v dopravním podniku. Modrá parkovací zóna by přes den byla pro Prahu kromě centra jen jedna. Jeho velkým snem je výstavba národního sportovního stadionu. Velké téma je podle něj bezpečnost v hlavním městě, posílil by městskou policii a vyhnal žebráky a opilce.
Kdo dostane dopravu, majetek a technické služby, ten vyhrál komunál
To radní města s podstatnými gescemi hýbou magistrátem a mají šanci některé agendy posunout (pozitivně i negativně). Ptejme se, kdo bude v Praze, Brně, Plzni nebo Ostravě radní pro dopravu, majetek, finance či školství. Právě ti výrazně ovlivní život ve městech. O skutečném fungování města se rozhoduje mnohem níže a konkrétněji. To jsou křesla, kde se rozdává skutečná moc, peníze i odpovědnost. Primátor je vlastně taková výloha, radní dělají byznys, a městské firmy jsou sklad, od kterého se ve volbách rozdávají klíče.
Abych uvedl příklad z Prahy, tak lídr STAN v Praze Petr Hlaváček, který má asi reálnou šanci se stát primátorem (a myslím, že by to zvládl fajn). Ale za ním je na kandidátce třeba totálně bezradný radní pro školství Klecanda, který reálně může zase zůstat radním. Pak ale studenti a rodiče zapomeňte na místa na středních školách, tento chlápek vám zničí budoucnost.
O nutnosti bytové výstavby v Praze jsem mluvil mnohem dřív, než se ostatní probrali, říká Petr Hlaváček, radní Prahy a kandidát na primátora za STAN. Metropolitní plán, na jehož přípravě se významně podílel, má být jedním z nástrojů. První, s kým bude po volbách jednat, je Tomáš Portlík ze Spolu. Roční jízdné v MHD by výrazně zvýšil a nebojí se to říct pár dní před volbami.
Rozhovor s Petrem Hlaváčkem je součástí seriálu rozhovorů Newstreamu s lídry klíčových politických stran, které aspirují na vedení hlavního města. Hlaváček si umí představit budoucí koalici města s Adamem Scheinherrem, lídrem Praha sobě. Nicméně, je to osobní. Zítra přineseme rozhovor s Tomášem Portlíkem.
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O nutnosti bytové výstavby v Praze jsem mluvil mnohem dřív, než se ostatní probrali, říká Petr Hlaváček, radní Prahy a kandidát na primátora za STAN. Metropolitní plán, na jehož přípravě se významně podílel, má být jedním z nástrojů. První, s kým bude po volbách jednat, je Tomáš Portlík ze Spolu. Roční jízdné v MHD by výrazně zvýšil a nebojí se to říct pár dní před volbami. Rozhovor s Petrem Hlaváčkem je součástí seriálu rozhovorů Newstreamu s lídry klíčových politických stran, které aspirují na vedení hlavního města. Hlaváček si umí představit budoucí koalici města s Adamem Scheinherrem, lídrem Praha sobě. Nicméně, je to osobní. Zítra přineseme rozhovor s Tomášem Portlíkem.
Městské firmy, hlavní kořist voleb
Dopravní podnik, teplárny, vodárny, energetické společnosti, technické služby, městské bytové firmy, městští developeři, a řada dalších organizací a příspěvkovek představují obrovský majetek a velký prostor pro personální politiku. Po volbách se proto nerozdělují jen místa v radě, výborech a komisích, ale hlavně tato kořist. Rozdělují se dozorčí rady, představenstva a ředitelská křesla. A tady začíná být komunální politika velmi praktická disciplína. Každá koaliční strana chce mít své lidi tam, kde jsou peníze, informace a rozhodovací pravomoci. Oficiálně se samozřejmě hledají odborníci. Neoficiálně se každý ptá, koho tam máme, kdo bude uvnitř náš člověk.
Corporate governance po česku
Městské firmy jsou české kolosy na hliněných nohách. Jejich řízení je komunální mocenskou zónou, s běžnou firmou a jejím systémem corporate governance to moc společného nemá (jen tomu tak uvnitř říkají). Problém je především v dozorčích radách. Politické strany do nich nominují své lidi, odboráři mají svou zákonnou třetinu a výsledkem bývá instituce, která má kontrolovat, ale často nemá ani dost informací, ani reálnou sílu něco změnit. Jedni se nedohodnou, druzí si hledí svého a management má klid.
Nebudu se nikdy vymlouvat na to, že něco nejde. „Nemůžu se vymlouvat na zákon o zadávání veřejných zakázek. Myslím, že to se neočekává od budoucího primátora. Předpokládám, že tyto věci zajistím bez ohledu na to, jak je těžké je zajistit,“ říká Tomáš Portlík, kandidát na primátora za Spolu. „Nechci si dovolit, aby mi investiční odbor ‚zbastlí‘ výběrové řízení, jako byla EUSPA, kdy se firmy budou hádat tak dlouho, až se vesmírná agentura rozhodne k ostudě Prahy, že si vybere sídlo v jiném městě. Tohle si Praha nemůže dovolit,“ říká. Rozhovor s Tomášem Portlíkem je dalším dílem série rozhovorů s kandidáty na pražského primátora, zítra přineseme názory Jana Hušbauera z ANO.
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Nebudu se nikdy vymlouvat na to, že něco nejde. „Nemůžu se vymlouvat na zákon o zadávání veřejných zakázek. Myslím, že to se neočekává od budoucího primátora. Předpokládám, že tyto věci zajistím bez ohledu na to, jak je těžké je zajistit,“ říká Tomáš Portlík, kandidát na primátora za Spolu. „Nechci si dovolit, aby mi investiční odbor ‚zbastlí‘ výběrové řízení, jako byla EUSPA, kdy se firmy budou hádat tak dlouho, až se vesmírná agentura rozhodne k ostudě Prahy, že si vybere sídlo v jiném městě. Tohle si Praha nemůže dovolit,“ říká. Rozhovor s Tomášem Portlíkem je dalším dílem série rozhovorů s kandidáty na pražského primátora, zítra přineseme názory Jana Hušbauera z ANO.
Jednou za čas se objeví průšvih, obvykle zásah policie, zatýkání a obvinění z manipulace, korupce, nevýhodných prodejů (to je běžný kolorit ve většině městských firem). Lehká odbočka, v zásadě jde jen o to, že policie a její specializovaný útvar NCOZ mají příliš malou personální kapacitu, aby mohly zasáhnout ve více firmách, takže to probíhá jen namátkově a jednou za čas. Politická odpověď na tento „šok“ bývá úplně předvídatelná. Krátké zděšení pro média („padni komu padni“ a podobné kecy), pak trestní oznámení a následně forenzní audit. Ten za půl roku zjistí, co všichni tušili, a navrhne systémové změny. Ale emoce mezitím vychladnou, už to nikoho nezajímá a audit i se změnami putuje do šuplíku.
Koaličně sdílená odpovědnost
Největší noční můra radních je, když odboráři městské firmy lehce zahrozí stávkou. To se musí rychle řešit, přisype se jim, něco nabídne. Protože hlavně ať není stávka a nepřestanou nám jezdit tramvaje, svítit lampy nebo se svážet odpadky. Toho by si totiž všimli i občané a nebyli by asi rádi, a ještě by se mohli začít ptát, kdo za to vlastně má odpovědnost. A komunální odpověď přece je: nikdo, odpovědnost je koaličně sdílená.
Další komentáře Davida Ondráčky
Řešení nedostupnosti bydlení jsme si vzali jako naše hlavní téma, říká Tereza Nislerová, kandidátka na primátorku za Piráty. Jedním z jejich hlavních receptů je například vznik takzvaných akceleračních zón navázaných na prodloužení linek metra, v nichž by se měla bytová výstavba legislativně zrychlit. Piráti chtějí budovat městský bytový fond, který by Praha pronajímala potřebným. Modré zóny by Piráti zachovali, roční kupon na MHD by podle nich měl zdražit. S ANO by podle Nislerové do koalice na magistrátu nikdy nešli. Rozhovor s Terezou Nislerovou je první ze série předvolebních rozhovorů s pražskými lídry favorizovaných stran, které v příštích dnech Newstream přinese.
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Praha by měla každý rok získat nejméně pět set nových městských bytů a v příštím volebním období jich postavit dva až tři tisíce. Kandidát Prahy sobě na primátora Adam Scheinherr chce kvůli tomu kompletně restrukturalizovat Pražskou developerskou společnost. Filharmonii by jí vzal a vrátil ji k jedinému hlavnímu úkolu – přípravě městského bydlení. Rozhovor s Adamem Scheinherrem je druhý v sérii debat s lídry nejvýznamnějších stran kandidujících na pražský magistrát. V pátek jsme přinesli rozhovor s Terezou Nislerovou, lídryní Pirátů, zítra budeme pokračovat rozhovorem s Petrem Hlaváčkem, který v Praze vede Starosty.
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Praha by měla každý rok získat nejméně pět set nových městských bytů a v příštím volebním období jich postavit dva až tři tisíce. Kandidát Prahy sobě na primátora Adam Scheinherr chce kvůli tomu kompletně restrukturalizovat Pražskou developerskou společnost. Filharmonii by jí vzal a vrátil ji k jedinému hlavnímu úkolu – přípravě městského bydlení. Rozhovor s Adamem Scheinherrem je druhý v sérii debat s lídry nejvýznamnějších stran kandidujících na pražský magistrát. V pátek jsme přinesli rozhovor s Terezou Nislerovou, lídryní Pirátů, zítra budeme pokračovat rozhovorem s Petrem Hlaváčkem, který v Praze vede Starosty.