Operace Strážce prosperity. USA povedou mezinárodní akci k ochraně lodí před útoky Húsíů

Spojené státy stanou v čele mezinárodní námořní operace s cílem ochránit lodě v Rudém moři před útoky jemenských Húsíů, uvedl americký ministr obrany Lloyd Austin během návštěvy Bahrajnu, kde mají USA své námořní velení pro blízkovýchodní oblast. Spolu s USA se do operace zapojí Británie, Francie, Itálie, Nizozemsko, Norsko, Španělsko, Kanada, Bahrajn a Seychely, dodal Austin.

Reklama

Kvůli útokům se v posledních dnech rozhodla přerušit cesty oblastí řada přepravních společností a začala výrazně zdražovat ropa. Zatím poslední obětí húsíjských útočníků se stal tanker norské společnosti Inventor Chemical Tankers. Plavidlo zachvátil menší požár, posádka však vyvázla bez zranění.

„Je to mezinárodní výzva která vyžaduje kolektivní akci. Proto oznamuji zahájení operace Strážce prosperity, nové významné mnohonárodní bezpečnostní iniciativy,“ uvedl Austin v prohlášení.

Podpora Palestiny

Húsíové jsou spojenci Íránu, úhlavního nepřítele Izraele a lodě v Rudém moři napadají v rámci kampaně, jejímž cílem je podle nich podpora Palestinců. Poté, co Hamás zaútočil 7. října na Izrael a ten zahájil odvetné bombardování Pásma Gazy, se v Jemenu konaly masivní demonstrace na podporu Palestinců.

Hledání nové cesty. Ukrajina a Spojené státy po neúspěšné protiofenzivě ladí další postup Leaders Američtí a ukrajinští vojenští představitelé hledají novou strategii pro příští rok, aby oživili úspěch Kyjeva a také slábnoucí podporu pro jeho boj s ruskými invazními silami. S odvoláním na činitele obou zemí to napsal americký deník The New York Times (NYT), podle něhož ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj přijel na návštěvu do Washingtonu v kritickém okamžiku, a to jak na bitevním poli, tak v americkém Kongresu. ČTK Přečíst článek

Húsíové, kteří v Jemenu od roku 2015 válčí proti mezinárodně uznávané vládě a koalici vedené Saúdskou Arábií, se stali významnou vojenskou silou v regionu, mají desetitisíce bojovníků a velký arzenál raket a útočných dronů.

Podle Austina jejich „bezohledné útoky“ v Rudém moři ohrožují volný obchod, životy námořníků a porušují mezinárodní právo. Země, které chtějí bránit princip svobodné plavby po Rudém moři, proto musejí zasáhnout, dodal šéf Pentagonu.

Člen politického vedení Húsíů Muhammad Buchajtí dnes televizní stanici Al-Džazíra řekl, že skupina bude schopna čelit jakékoli námořní koalici vytvořené Spojenými státy, která by mohla být rozmístěna v Rudém moři. Washington podle něj Húsíům nabídl, že nebude bránit úsilí o dosažení trvalého míru v Jemenu výměnou za to, že povstalci zastaví své vojenské operace v Rudém moři. „Kategoricky jsme to odmítli,“ dodal Buchajtí s tím, že Húsíové byli nepřímo osloveni řadou zemí s výzvou, aby své vojenské akce zastavili.

Přeskupování mezi zbrojaři. Colt CZ kupuje českého výrobce munice Sellier & Bellot Zprávy z firem Skupina Colt CZ Group SE (Colt CZ) kupuje českého výrobce munice Sellier & Bellot. Uzavřela dohodu se společností CBC Europe S.à r.l. (CBC) o koupi stoprocentního podílu ve firmě. Akcie podniku získá zbrojařský holding zaplacením 350 milionů dolarů, což je v přepočtu přes 7,8 miliardy korun, a novou emisí kmenových akcií Colt CZ. CBC se tak stane akcionářem Coltu s podílem přibližně 27 až 28 procent po skončení transakce. Konečný podíl určí letošní auditované hospodářské výsledky obou firem. ČTK Přečíst článek