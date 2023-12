Dalibor Martínek: Kolik sponzorů musí odejít, aby svět vypráskal Rusy z olympiády

Společnost CPI Property Group ukončila spolupráci s Českým olympijským výborem. Má to být reakce na rozhodnutí Mezinárodního olympijského výboru, že na příští olympiádě v Paříži budou moci startovat jednotliví Rusové či Bělorusové. Pod neutrální vlajkou.

Na první pohled to vypadá jako vysoce morální rozhodnutí uvědomělého managementu české developerské firmy miliardáře Radovana Vítka. Ale jen na první pohled.

Realita je taková, že finanční žralok Vítek se nikdy neostýchal použít jakýchkoliv prostředků, aby dosáhl svých cílů. Odkud čerpal peníze na své miliardové investice do nemovitostí v Česku i v dalších evropských státech, zůstávalo vždy hádankou. Mluvilo se o ruském kapitálu. Vítek se k původu peněz, za které budoval své realitní evropské impérium, nikdy nevyjadřoval. Nechal kolem sebe záměrně plynout jakousi informační mlhu. Tak to ostatně boháči rádi dělají. Kdo nic neví, nic nepoví.

Jenže s poklesem hodnoty realit v kombinaci s růstem evropských sazeb se Vítkovy divoké realitní nákupy stávají neudržitelné. Podle v médiích zveřejněných údajů se zadlužení Vítkova realitního impéria již pohybuje na hranici padesáti procent, což je velmi vysoké zadlužení. Vítek musel, čelíc propadu cen na realitním trhu v kombinaci s vysokým zadlužením, prostě udělat nějaké rozhodnutí. Začal tedy nabízet k prodeji některá ze svých aktivit. Například nedokončený rezidenční projekt Žižkovské zahrady, výrobní haly u Tachova nebo lyžařské středisko v Crans-Montaně.

Je sport jenom sport?

Vítka prostě tlačí byznysová bota. Rozhodnutí Mezinárodního olympijského výboru o možnosti startu Rusů na olympiádě vlastně skupina uvítala jako skvělou záminku. Mediálně oznámila svůj konec sponzoringu českých olympioniků a zaobalila ho do morálního hávu. Jsme proti Rusům, končíme s financováním sportovců. Hezké gesto, ale trošku děravé. Mimochodem, podle zjištění newstream.cz zatím žádný další sponzor olympijského výboru neavizuje ukončení sponzorských smluv s Českým olympijským výborem.

Což ovšem navozuje otázku, nakolik vlastně má byznys reagovat na dění ve sportu. Anebo dokonce mnohem širší otázku: Je sport jenom sport nebo je to i politika nebo dokonce byznys? Každému soudnému člověku je jasné, že sport je samozřejmě i politika a byznys. Možná dokonce především byznys. Jen někteří sportovci se nás ve svých zmatených výmluvách, když například dál vydělávají peníze v ruské hokejové KHL, snaží pořád dokola přesvědčovat, že jsou jenom sportovci, že s byznysem a politikou nemají nic společného. Nic není vzdálenější pravdě.

Kolik Ukrajinců musí umřít, aby Rusové nesměli na olympiádu?

Na nejvyšší sportovní úrovni, na poli mezinárodního olympijského výboru, se evidentně hrají tvrdé byznysové a politické šachy. Vyspělý svět prohrál proti diplomacii nejen Ruska, ale i dalších zemí, které neuznávají západního hodnoty, například hodnotu lidského života. Putin nyní může vyslat sportovce do Paříže. A jeho vojáci mezitím dál zabíjet na území Ukrajiny tamní obyvatele. Mimo jiné i bývalé sportovce. Saúdský následník trůnu, který nechal rozčtvrtit svého kritika Chášukdžího, zase může usilovat o mistrovství světa ve fotbale. A většina států světa to kvituje. Tomu se říká fair play.

Vítek se nyní tváří jako jakýsi apoštol morálky. Je to anděl se spálenými křídly, své dluhy snad bude muset uhradit, v byznyse nikdy nevíte. A čeští sportovci? Ti v klidu vyrazí na olympiádu, aby zabojovali o nové rekordy, o svou věčnou slávu. Vzpomenou si přitom na své mrtvé ukrajinské souputníky, kteří mřou na nesmyslné frontě, kterou rozpoutalo Rusko, jehož sportovci budou moci běhat po tartanu?