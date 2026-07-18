Dalibor Martínek: Hypoteční šílenství pokračuje, bez ohledu na rizika
Lidé si ani po zvýšení úrokových sazeb nepřestali půjčovat na bydlení. V červnu si podle dat bankovní asociace vzali hypotéky ve vydatném objemu 48,9 miliardy korun, proti loňskému červnu je to růst o 32 procent. Investice do nemovitosti přesto nemusí být zaručené vítězství.
Z nových dat asociace je zřejmé, že lidé investicím do realit stále věří. Neodrazuje je vyšší úročení, ani růst cen nemovitostí. Ten je naopak přesvědčuje o výhodnosti takové investice. Ceny realit v prvním čtvrtletí roku vzrostly podle rozsáhlého reportu realitní společnosti Svoboda & Williams o 7,4 procenta. Neustálý růst cen evokuje představu, že je to nějaká neměnná danost trhu. Opak je pravdou. Například starší domy v regionech ztrácejí hodnotu.
Předražené byty, dražší hypotéky i vyšší splátky. Ani to Čechy od úvěrů na bydlení neodradí. Banky a stavební spořitelny v červnu poskytly úvěry za skoro 49 miliardy korun, meziročně skoro o třetinu více. Vyplývá to z Hypomonitoru ČBA.
Češi prostě chtějí bydlet ve vlastním. Drahotě navzdory
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Předražené byty, dražší hypotéky i vyšší splátky. Ani to Čechy od úvěrů na bydlení neodradí. Banky a stavební spořitelny v červnu poskytly úvěry za skoro 49 miliardy korun, meziročně skoro o třetinu více. Vyplývá to z Hypomonitoru ČBA.
Prokop Svoboda, majitel zmíněné realitky, upozorňuje, že ochota kupujících akceptovat na pražském trhu další dynamický růst cen začíná dosahovat svých limitů. Ceny nových bytů přes 200 tisíc korun za metr čtvereční už přestávají být pro kupce atraktivní. Doba uzavření transakce se prodlužuje.
Vzít si hypotéku na bydlení v Praze 9, kde je průměrná prodejní cena bytu devět až deset milionů korun, dává smysl. Čekat na pokles sazeb nemá smysl, naopak Česká národní banka očekává do konce roku růst inflace až přes tři procenta. A to zejména proto, že extrémně rychle rostou platy, v prvním čtvrtletí roku to bylo meziročně o osm procent. Nějaký větší objem bytů na trhu není na obzoru, není nač váhat.
Kam porostou ceny bytů
U pořizování investičního bytu na hypotéku je to jiný příběh. V Praze jsme léta masírováni informacemi developerů, jak se špatně povoluje, jak se staví málo, a proto ceny bydlení budou stále růst. A když roste cena nového bydlení, roste i cena na secondhandu. Podle společnosti Central Group ceny nových bytů za posledních deset let vzrostly téměř o 180 procent, zatímco mzdy jen o něco málo přes 80 procent. Přesně takové zprávy vyvolávají v investorech pocit, že musejí nakupovat. A půjčovat si, že se to vyplatí.
Praha zůstává nejdražší, největší realitní boom se ale odehrává jinde. Byty v Ústeckém kraji za sedm let ztrojnásobily cenu. Cenový náskok metropole se zmenšuje a dostupné bydlení mizí okres po okresu.
Levné Česko mizí. Byty v regionech zdražují rychleji než v Praze
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Praha zůstává nejdražší, největší realitní boom se ale odehrává jinde. Byty v Ústeckém kraji za sedm let ztrojnásobily cenu. Cenový náskok metropole se zmenšuje a dostupné bydlení mizí okres po okresu.
Těmi, kdo takové hypotéky mají splácet, jsou nájemníci. Nájmy poslední roky také rychle rostou, za šedesátimetrový 2+kk v Praze už je žádáno v průměru třicet tisíc korun. Růst nájmů je meziročně přes deset procent. Takové informace mohou v investorech do bydlení, kteří si berou hypotéku, vzbuzovat dojem, že nájmy budou dál růst. Má to háček.
Jak uvádí ČNB, lidé sice měli na konci května disponibilních 3,42 bilionu korun. Problém však je, že peníze nejsou mezi lidmi rozděleny rovnoměrně. Na malou část majetných připadá velká část méně majetných. Lidé, kteří nedosáhnou na vlastní bydlení, mají limity ve výši nájmu. Trendem proto už nějaký čas je přesouvat se z Prahy do okolí, na vlak. Investiční byty v Praze klidně mohou zůstat prázdné.
Půjčky na investiční byty
Od dubna platí doporučení bankám od České národní banky, aby při hypotékách na třetí a další nemovitost žádaly po klientech aspoň třicet procent kupní ceny. Co se stalo? ČNB už několik měsíců sleduje svižný růst objemu spotřebitelských úvěrů. Podle členky bankovní rady ČNB Evy Zamrazilové se nabízí vysvětlení, že je za tím právě snaha investorů získat potřebné „vlastní“ peníze pro získání investiční hypotéky. Spotřebitelské půjčky jsou přitom obvykle úročeny výrazně nad deset procent.
Úrokové sazby hypoték v průměru stouply v červnu na 4,79 procenta z květnových 4,67 procenta. Počet nových hypoték byl v červnu zhruba stejný jako v květnu. Hypoteční šílenství v Česku dál pokračuje, bez ohledu na růst sazeb. Domácnostem rychle rostou mzdy, což spolu s růstem cen nemovitostí vytváří dojem, že hypotéka a nákup bytu dávají smysl. Pokud by šlo o nemovitost na bydlení, dává to smysl. Pokud by mělo jít o hypotéku do investičního bytu v Praze, a to třeba ještě podpořenou spotřebitelským úvěrem, očekávání se nemusejí být naplněna.
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